Avustrulya'dan İran'a yeni yaptırım

T24- Avustralya, İran'a yeni yaptırımlar uygulama kararı aldı. Avustralya Dışişleri Bakanı Stephen Smith, yeni önlemlerin, İran nükleer sektörünün kuruluşlarıyla işlemleri kolaylaştıran Bank Mellat ile İran'ın nükleer programına yönelik malzemeyi taşıyan İranlı denizcilik şirketi IRISL'yi hedef aldığını anlattı.





Smith, yaptırımların Devrim Muhafızları'nın elinde bulunan bir inşaat şirketinin başındaki General Rüstem Kasımi'yi de içerdiğini belirtti. Yaptırım gereği bu kişi önceden Dışişleri Bakanlığından izin almadan Avustralya topraklarına giremeyecek ve şirket de Avustralya ile kontrat yapamayacak.

İran'a kendi yaptırımlarını daha önce de uygulayan ve bu çerçevede 40 kadar kişi ve kurumu yasaklı kabul eden Avustralya, BM Güvenlik Konseyi'nin Tahran yönetimine karşı bütün kararlarını da destekliyor.