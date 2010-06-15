T24 LogoT24 Logo
Dünya

Avustrulya'dan İran'a yeni yaptırım

Avustralya, İran'a yeni yaptırımlar uygulama kararı aldı.

15 Haziran 2010 03:00

T24- Avustralya, İran'a yeni yaptırımlar uygulama kararı aldı. Avustralya Dışişleri Bakanı Stephen Smith, yeni önlemlerin, İran nükleer sektörünün kuruluşlarıyla işlemleri kolaylaştıran Bank Mellat ile İran'ın nükleer programına yönelik malzemeyi taşıyan İranlı denizcilik şirketi IRISL'yi hedef aldığını anlattı.


Smith, yaptırımların Devrim Muhafızları'nın elinde bulunan bir inşaat şirketinin başındaki General Rüstem Kasımi'yi de içerdiğini belirtti. Yaptırım gereği bu kişi önceden Dışişleri Bakanlığından izin almadan Avustralya topraklarına giremeyecek ve şirket de Avustralya ile kontrat yapamayacak.
İran'a kendi yaptırımlarını daha önce de uygulayan ve bu çerçevede 40 kadar kişi ve kurumu yasaklı kabul eden Avustralya, BM Güvenlik Konseyi'nin Tahran yönetimine karşı bütün kararlarını da destekliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24