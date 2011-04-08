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Dünya

Avustralya'yı sıçanlar bastı

Avustralya'yı vuran sellerin ardından ülkeye özgü uzun tüylü sıçanlar iç kesimlere göç ediyor.

08 Nisan 2011 03:00

T24- Geçtiğimiz aylarda Avustralya'yı vuran sellerin ardından ülkeye özgü uzun tüylü sıçanlar iç kesimlere göç ediyor.

Latincesi Rattus Villosissimus olan uzun tüylü sıçan genelde ülkenin kuzeyinde ve batısında yaşıyor.
Ancak 30 santimetre boyundaki sıçanların 25 yıldır ilk kez kilometrelerce içerdeki bölgelerde de görülmeye başladığı bildiriliyor.

Bilim adamları bu kadar uzun mesafe katederek yeni yaşam alanları bulmanın bu sıçan türüne özgü olduğunu belirtiyor.

Ayrıca üç haftada bir 12 yavru doğuran uzun tüylü sıçanın, ülkedeki kemirgenler arasında en yüksek doğum oranına sahip olduğu biliniyor.

Ancak bilim adamları tüm bu nedenlerle paniğe kapılmaya gerek olmadığını söyleyerek bölge sakinlerini rahatlattı.
Ülkenin iç kesimlerindeki iklimin bu hayvanlar için uygun olmadığına dikkat çeken yetkililer sıçanların yakında bir başka bölgeye göçmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.

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