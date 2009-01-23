Avustralya'yı ayağa kaldıran 'seks' vaazı

Avustralya’da 2003 yılında verdiği bir vaazda “Kadın ocakta ekmek yaparken, koca cinsel ilişki isterse, kadın ocağı bırakıp kocanın isteğine yanıt vermelidir” dediği, vaazın internette yayımlanmasıyla ortaya çıkan Müslüman din adamı Samir Ebu Hamza, Avustralya’yı karıştırdı



Ülke gazeteleri vaaza ve tepkilere geniş yer verirken Avustralya Başbakanı Kevin Rudd, “Hiçbir şart altında cinsel şiddet kabul edilemez” diyerek Ebu Hamza’nın toplumdan özür dilemesini istedi.



Ebu Hamza aynı vaazında “İslami kuralların erkeklerin kadınlara son çare olarak vurma hakkı verdiğini ancak bunu yaparken yaralamaya veya kanamaya neden olmamalarını” söylemişti. Rudd, bu söze de tepki göstererek Avustralyalıların kadınlara yönelik şiddetin hiçbir formunu kabul edemeyeceğini belirtti.

