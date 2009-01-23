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Dünya

Avustralya'yı ayağa kaldıran 'seks' vaazı

“Koca ilişki isterse, kadın ocağı bırakıp kocanın isteğine yanıt vermelidir” vaazı Avustralya'yı karıştırdı

23 Ocak 2009 02:00

Avustralya’da 2003 yılında verdiği bir vaazda “Kadın ocakta ekmek yaparken, koca cinsel ilişki isterse, kadın ocağı bırakıp kocanın isteğine yanıt vermelidir” dediği, vaazın internette yayımlanmasıyla ortaya çıkan Müslüman din adamı Samir Ebu Hamza, Avustralya’yı karıştırdı

Ülke gazeteleri vaaza ve tepkilere geniş yer verirken Avustralya Başbakanı Kevin Rudd, “Hiçbir şart altında cinsel şiddet kabul edilemez” diyerek Ebu Hamza’nın toplumdan özür dilemesini istedi.

Ebu Hamza aynı vaazında “İslami kuralların erkeklerin kadınlara son çare olarak vurma hakkı verdiğini ancak bunu yaparken yaralamaya veya kanamaya neden olmamalarını” söylemişti. Rudd, bu söze de tepki göstererek Avustralyalıların kadınlara yönelik şiddetin hiçbir formunu kabul edemeyeceğini belirtti.

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