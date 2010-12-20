Avustralya'ya yaz ortasında kar yağdı

T24 - Polonyalı uzmanların 'bu yıl 1000 yılın soğuğu geliyor' kehaneti gerçek oluyor. Avrupa, 100 yıldan fazladır görmediği soğuk hava, kar ve buzla boğuşuyor. Hafta sonundan bu yana İngiltere, Fransa, Almanya havaalanları kapalı. Noel tatiline çıkan binlerce yolcu mağdur. Sadece Avrupa değil, Avustralya da soğuk havadan nasibini aldı, yaz mevsimindeki ülkeyi sel aldı.

Avustralya:

Yaz mevsimini yaşaması gereken Avustralya'da beklenmeyen kar ve yağmur sele sebep oldu. Binlerce insan mağdur.

Ülkenin güneyindeki Karnarvon Kampı'nda güneşin tadını çıkarmak isteyen 200 den fazla karavan sahibi bulundukları bölgeden aniden bastıran sel sularından zor kurtarıldı.



Avrupa'da da durum vahim



Tarihinin en sert soğuklarıyla mücadele eden Avrupa'da da zorlu hava koşulları hayatı felç etti.

Almanya:

Almanya'nın Frankfurt Havalimanı'ndaki binlerce uçuş iptal edildi. Kar yağışının devam edeceğini belirten yetkililer binden fazla uçuşun daha iptal edilebileceğini açıkladı.

Ayrıca, buzlanma can kayıplarıyla sonuçlanan trafik kazalarına yol açtı. Hava ve demiryolu ulaşımı da sekteye uğradı. çok sayıda okul da tatil edildi.

İngiltere:

İngiltere'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Londra Heathrow Havalimanı'na uçakların kalkış ve inişlerdeki iptaller devam ediyor.

Orta ve Kuzey Avrupa'yı son iki gündür etkisi altına alan yoğun kar yağışı başta Londra olmak üzere Avrupa'da pek çok şehirde hava ulaşımının durmasına sebep oldu.

Binlerce yolcu Londra Heatrow Havalimanı'nda mahsur kaldı. İngiltere'nin en işlek havalimanı olan Heatrow’a Türk Hava Yolları'nın ve British Airways'e ait İstanbul’dan uçuşları da karşılıklı olarak iptal edildi.

Atatürk Havalimanı'nda British Airways'e ait bilet satış ofisi önünde uzun kuyruklar oluştu.

İrlanda:

Kuzey İrlanda da son 25 yılın en yoğun kar yağışıyla karşı karşıya. Kar kalınlığı bazı yerlerde 60 santimetreye kadar ulaştı.

İskoçya:

İskoçya'da da etkili olan tipi nedeniyle ulaşımda kaos yaşanıyor. Yüzlerce araç otoyollarda kaldı. sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Belçika:

Belçika'da ise 1500 yolcu geceyi havalimanlarında geçirdi.

Yunanistan, Macaristan, Bosna-Hersek:

Yunanistan'ın kuzeyinde de ülkeye kaçak olarak girmeye çalışan 2 kişi, Macaristan'da 5 kişi ve Bosna'da gece evlerine gitmeye çalışan 2 kişi aşırı soğuklar nedeniyle donarak öldü.

İsveç:

Zaman zaman elektrik kesintisine uğrayan İsveç'te ise 1800'lerden beri ilk kez bu kadar soğuk bir kış olduğu açıklandı.

Fransa:

Fransa'nın başkenti Paris'i etkisi altına alan yoğun kar yağışı, uçak seferlerinin aksamasına ve yolcuların havaalanlarında gecelemesine yol açtı.

Sivil Havacılık İdaresi, yoğun kar yağışı nedeniyle havayolu şirketlerinden başkentteki tarifeli uçak seferlerinin yüzde 30'unu iptal etmelerini istedi. Paris'te, dün de tarifeli uçak seferlerinin yüzde 40'ı iptal edilmişti.

Uçak seferlerinin iptali ve gecikmeler yüzünden, dün gece çok sayıda kişinin havaalanında uyumak zorunda kaldığı bildirildi. Yoğun kar yağışı ülke genelinde, tren seferlerinin de aksamasına yol açıyor.

Noel tatilinin başlaması dolayısıyla trafiğin daha fazla yoğunlaşmasını bekleyen yetkililer, sürücülere dikkatli olmaları konusunda sürekli uyarılarda bulunuyor.

Lady Gaga'nın Paris'te vereceği konser ise ses sistemlerini taşıyan kamyonların karla kapanmış yollarda kalması nedeniyle iptal edildi.



