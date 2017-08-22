Avustralya'ya gönderilmek istenen tablolardan uyuşturucu çıktı





Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yurt dışına gidecek bir kargonun içinde uyuşturucu madde bulunduğu yönündeki bir ihbar üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, narkotik dedektör köpekleriyle birlikte Küçükçekmece\'de bulunan bir kargo şirketine geçtiğimiz cuma günü operasyon düzenledi. Ekipler, yaptığı aramalarda Avustralya\'ya gönderilecek bir koliden şüphelendi. Kolinin içini açan ekipler üzerinde fotoğraflar bulunan 4 tablo ve içinde çeşitli eşyalar ele geçirdi. Dedektör köpeklerin tablolara tepki vermesi üzerine ekipler tabloların arka kısmına uyuşturucu zulalandığını belirleyerek tabloların içine açtı. Polis, tabloların içinde 3 kilo 558 gram afyon sakızı ele geçirdi.



Polis ekipleri kargoyu gönderen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

(FOTOĞRAF)

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