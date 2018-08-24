Avustralya'nın yeni başbakanı belli oldu

İktidardaki Liberal Parti içinde yapılan oylamayı kazanan Scott Morrison Avustralya’nın yeni başbakanı oldu.

Avustralya’da iktidarda bulunan Liberal Parti içindeki liderlik yarışını Hazine Bakanı Scott Morrison, kazanarak ülkenin 30. Başbakanı oldu.

Avustralya’daki Liberal Parti-Ulusal Parti koalisyon hükümetinde, göçmen alımı, enerji politikaları ve ara seçimlerdeki başarısızlıklar yüzünden çıkan kriz başbakan değişikliğiyle sonuçlandı.

Başbakan Malcolm Turnbull, geçen salı günü parti içinde yapılan oylamayı 35'e karşı 48 oyla kazanarak liderliğini korudu. Ancak oylamadan iki gün sonra kendisini destekleyen bakanların saf değiştirmesiyle muhalifler ikinci bir oylama istedi.

Turnbull, ikinci bir oylama talebinde bulunan Peter Dutton ve muhaliflerin salt çoğunluk olan 43 imzayı gösteren yazılı belgeyi getirmeleri durumunda parti içi oylamayı tekrar yapacağını ve aday olmayacağını açıkladı.

Söz konusu imzaların sunulması üzerine aday olmayan Turnbull’un yerine Dutton’un karşısına çıkan Hazine Bakanı Scott Morrison 45 oyla Avustralya’nın 30. Başbakanı oldu. Rakibi ise 40 oyda kaldı. Yeni Başbakan Morrison’un yardımcılığını ise aynı oylamada başarılı olan Enerji Bakanı Josh Frydenberg yapacak.

Bu sonuca göre iktidardaki Liberal Parti liderliğini kazanarak Avustralya’nın 30. Başbakanı olma hakkına ulaşan Scott Morrison, yeni kabinesi açıklamasının ardından Avustralya Genel Valisi Peter Cosgrove’un onayı ile göreve başlayacak.

Sydney’in Cook bölgesinden 2007 seçilerinde parlamentoya giren Yeni Güney Galler Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu Scott Morrison (50) Göç ve Sınır Koruma Bakanlığı, Sosyal Servisler Bakanlığı ve hazırda Hazine Bakanı olarak görevde bulunuyordu. Morrison evli ve 2 çocuk babası.