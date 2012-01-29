Avustralya'nın şampiyonu Djokovic

T24

MAÇ TARİHE GEÇTİ



Dünya 1 ve 2 numarasını karşılaştıran final mücadelesinde Novak Djokovic, Rafael Nadal'ı 5-7/6-4/6-2/6-7/7-5'lik setlerle geçerek beşinci Grand Slam şampiyonluğunu elde etti. Sırp tenisçi ayrıca rakibini de üst üste yedi kere korttan boynu bükük göndermiş oldu.Maça iyi başlayan İspanyol raket ilk seti 7-5 aldı. Sonraki iki seti Djokovic,6-4 ve 6-2'lik setlerle alarak durumu 2-1 yaptı. 4. sete gelindiğinde ise dünya iki numarası Nadal mücadeleyi tie break'e götürdü ve 7-6'lık sonuçla seti aldı ve karşılaşmada skoru 2-2 yaptı.Servis kırma mücadelesine sahne olan son sette ise Djokovic, 7-5'le 5.seti aldı ve 3-2'lik skorla Avustralya'da kupanın sahibi oldu.Djokovic, 2008 Avustralya Açık finalinde de İspanyol rakibini yenmişti. Sırp raket 2008 ve 2011'de final oynadığı bu turnuvada bir kez daha şampiyonluğu tatmış oldu.Novak Djokovic ve Rafael Nadal arasında oynanan 5 saat 53 dakika süren final mücadelesi tarihe geçti.Dünya 1 ve 2 numaralarınının oynadığı final maçı Grand Slamler tarihindeki en uzun final olarak da kayıtlara geçti. 1988 Amerika Açık’ta Mats Wilander ile Ivan Lendl 4 saat 54 dakika boyunca ter dökmüştü.