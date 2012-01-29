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Spor

Avustralya'nın şampiyonu Djokovic

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın erkekler finali yıllarca unutulamayacak kıyasıya bir mücadeleye...

29 Ocak 2012 02:00

T24 - Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın erkekler finali yıllarca unutulamayacak kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. 6 saat süren 5 setlik maçta gülen taraf Sırp tenisçi Novak Djokovic oldu. 

6 saatte gelen şampiyonlukDünya 1 ve 2 numarasını karşılaştıran final mücadelesinde Novak Djokovic, Rafael Nadal'ı 5-7/6-4/6-2/6-7/7-5'lik setlerle geçerek beşinci Grand Slam şampiyonluğunu elde etti. Sırp tenisçi ayrıca rakibini de üst üste yedi kere korttan boynu bükük göndermiş oldu.

Maça iyi başlayan İspanyol raket ilk seti 7-5 aldı. Sonraki iki seti Djokovic,6-4 ve 6-2'lik setlerle alarak durumu 2-1 yaptı. 4. sete gelindiğinde ise dünya iki numarası Nadal mücadeleyi tie break'e götürdü ve 7-6'lık sonuçla seti aldı ve karşılaşmada skoru 2-2 yaptı.

Servis kırma mücadelesine sahne olan son sette ise Djokovic, 7-5'le 5.seti aldı ve 3-2'lik skorla Avustralya'da kupanın sahibi oldu.

Djokovic, 2008 Avustralya Açık finalinde de İspanyol rakibini yenmişti. Sırp raket 2008 ve 2011'de final oynadığı bu turnuvada bir kez daha şampiyonluğu tatmış oldu.


MAÇ TARİHE GEÇTİ

Novak Djokovic ve Rafael Nadal arasında oynanan 5 saat 53 dakika süren final mücadelesi tarihe geçti.

Dünya 1 ve 2 numaralarınının oynadığı final maçı Grand Slamler tarihindeki en uzun final olarak da kayıtlara geçti. 1988 Amerika Açık’ta Mats Wilander ile Ivan Lendl 4 saat 54 dakika boyunca ter dökmüştü.


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