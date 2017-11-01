Avustralya'nın iadesini istediği IŞİD'li: Kobani'de yaralandım, Türkiye'de yargılanmak istiyorum

Avustralya'da aranan suçlular listesinde ilk sırada olan ve Kilis'te yakalanan IŞİD'li Neil Christopher Prakash için Avustralya'nın isteği üzerine Kilis Ağır Ceza Mahkemesi'nde iade davası açıldı. Örgütten kaçıp Türkiye’ye geldiğini söyleyen Prakash, "Türkiye’de yargılanmak istiyorum" dedi.

Suriye'den 24 Ekim 2016'da kaçak yollarla Türkiye'ye girerken Kilis'te yakalanan ve Avustralya'da en çok aranan suçlular arasında yer alan IŞİD'li Prakash hakkında Avustralya'nın talebi üzerine açılan iade davası Kilis Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

"İki yıl savaştım, Kobani'de yaralandım"

Gazete Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre, kaldığı Gaziantep Cezaevi'nden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) üzerinden mahkemeye ifade veren Prakash, IŞİD tarafından kandırıldığını, örgütten ayrılıp Türkiye'ye kaçtığını iddia ederek, iade edilmeme talebinde bulundu.

Prakash, "Ben Müslüman biriyim. IŞİD'liler İslam devleti kurulacağını söyleyerek beni ikna ettiler. İki yıl Musul, İdlib ve Münbiç'te savaştım. Kobani yakınında yaralandım. Örgütün İslam'dan başka amaçlarının olduğunu fark ettim. Bu nedenle örgütten ayrıldım" dedi.

"Müslüman bir ülkeye gönderin"

Türkiye'ye giriş yaparken yakalandığını belirten IŞİD'li Prakash, "Korktuğum için kendimi Kamboçyalı Piseth Doung diye tanıttım. IŞİD'e katıldığım için pişmanım. Türkiye'de yargılanmak istiyorum. Avustralya'ya iade edilmek istemiyorum. Bir ülkeye gönderilmem gerekiyorsa, Müslüman bir ülkeye gönderin" dedi. İade davası 26 Aralık'a ertelendi.

Kamboçya asıllı Avustralya vatandaşı olan Prakash hakkında, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürüyor.

"FETÖ'cüleri iade edin"

Habere göre, Türkiye'ye eylem yapmak için geldiği yönündeki suçlamaları kabul etmeyen Prakash, başka ülkede eylemleri bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan ilk yabancı uyruklu IŞİD'li terörist.

Türkiye ile Avustralya adalet bakanlıkları arasında iade konusunda süren görüşmelerde IŞİD'li Prakash'ın iadesinin yanı sıra Avustralya'da bulunan FETÖ'cülerin de iadesinin gündeme geldiği belirtildi.