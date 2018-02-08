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Ekonomi

Avustralya'nın en büyük üç bankası kripto para işlemlerini destekleyecek

İstanbul, 8 Şubat (DHA) - Avustralya’nın en büyük dört bankasından üçü, müşterilerinin hesaplarında bulunan paralarla kripto para alımı gerçekleştirebileceklerini duyurdu

08 Şubat 2018 15:23

İstanbul, 8 Şubat (DHA) - Avustralya’nın en büyük dört bankasından üçü, müşterilerinin hesaplarında bulunan paralarla kripto para alımı gerçekleştirebileceklerini duyurdu.
Yapılan açıklama, Avustralya bankalarının, kripto para ile ticaret yapan işletmeleri hedef almasının, bankalara bir ambargo olarak döndüğünü gösteren raporların yayınlanmasından sonra geldi.
ABC’nin haberine göre, Avustralya ve Yeni Zelanda Bankacılık Grubu’ndan (ANZ) bir sözcünün yaptığı açıklamada, bankanın müşterilerine kripto paralarla işlem yapmalarının yasaklanmadığını ve kripto para birimlerinin bir ödeme aracı olarak kabul edildiği duyuruldu. Bununla birlikte yapılan açıklamada kripto para üreten, satan ya da ticaretini yapan kurumların regülasyona tabi olmadıkları için ANZ tarafından bankacılık hizmeti alamayacakları duyuruldu.
Westpac Bankası ise müşterilerinin kripto para alım satım işlemlerine izin vereceğini duyurduğu açıklamada, “Kripto para alımında kredi kartı kullanımına herhangi bir engel yok” denilirken bankanın Birleşik Krallık ve ABD’de yer alan iş ortakları gibi, engelleyici önemler alınıp alınmayacağı konusuna ise değinilmedi.
Avustralya Ulusal Bankası (NAB) tarafından yapılan açıklamada ise, Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırım Kurulunun kripto paralar ile gerçekleştirilen işlemlerin regülasyona tabi tutulmadığı için müşterilerinin herhangi bir hata ya da bilgisayar korsanlığı sebebiyle mağdur olmaları halinde yasal olarak koruma altında olamayabilecekleri konusunda bir uyarı yapıldı.
Öte yandan Avustralya kumar düzenleyicisi Kuzey Bölgesi Yarış Komisyonu (NTRC), bahis işlemlerinde kripto para kullanımını gayri resmi olarak yasakladığını duyurdu.
 

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