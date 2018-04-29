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BBC Türkçe

Avustralya'nın 1. Dünya Savaşı'nda kaybolan denizaltısı 103 yıl sonra bulundu

HMAS AE-1, müttefik devletlerin 1. Dünya Savaşı sırasında kaybolan ilk deniz altısıydı. Olayda, 35 kişi hayatını kaybetmişti.

29 Nisan 2018 20:30

Avustralya'nın ilk denizaltısının enkazı, 103 yıl sonra bulundu.

HMAS AE-1, müttefik devletlere ait olup 1. Dünya Savaşı sırasında kaybolan ilk deniz altıydı.

1914 yılında kaybolan denizaltı 35 kişilik mürettebata sahipti.

Enkaz, Papua Yeni Gine açıklarındaki York Dükü adaları yakınlarında, yaklaşık 300 metre derinlikte bulundu.

Avustralya hükümeti keşifle, 'ülkenin en büyük deniz gizeminin çözüldüğünü' açıkladı.

Savunma Bakanı Marise Payne, "Bu, Avustralya'nın denizcilik tarihindeki en önemli keşiflerden biri" dedi.

Olayın hem Avustralya hem de müttefik güçler açısından büyük bir trajesi olduğunu belirten Payne, hayatını kaybedenlerin aileleriyle iletişim kuracaklarını söyledi.

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