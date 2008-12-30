Avustralyalılar üstsüzlüğe sahip çıktı

Yaz mevsimini yaşayan Avustralyalılar, muhafazakar bir milletvekili tarafından verilen ve New South Wales eyaletinde kadınların üstsüz güneşlenmesinin yasaklanmasını öngören yasa teklifine tepki gösterdi.



Aynı zamanda Hıristiyan din adamı olan muhafazakar milletvekili Papaz Fred Nile'ın ülkenin en büyük kenti Sydney'in yer aldığı New South Wales eyaletinin ünlü plajlarında çıplak güneşlenmeyle ilgili yasayı daha sıkı hale getirecek teklifi, kilit politikacılardan da destek buldu.



Nile, "Yasa açık olmalı. Kadınların plajlarda göğüslerini sergilemesi yasaklanmalı" derken, merkez-sol hükümetin milletvekillerinden Paul Gibson da Daily Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada, yaz tatili sırasında ailelerin plajlarda üstsüz kadınları istemediklerini söyledi.



1960'lardan beri sahillerde üstsüz güneşlenmeyi sürdüren Avustralyalıların önemli bir kısmı ise, radyo kanallarında yasa teklifine tepkilerini dile getirdi.



Avustralya'nın tropik Queensland eyaleti hariç diğer tüm eyaletlerinde çıplaklara ait yasal özel plajlar da bulunuyor.