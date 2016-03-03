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Dünya

Avustralyalı yazar 150 bin dolarlık ödüle 'inanamadı'

"Birileri beni işletiyor herhalde, diye düşündüm"

03 Mart 2016 21:17

Avustralyalı yazar Helen Garner, Yale Üniversitesi'nin öncülüğünde verilen 150 bin dolarlık edebiyat ödülünü 'işletildiği' düşüncesiyle ciddiye almadı.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Ödülün gerçek olduğunu ise üniversiteyle bağlantıya geçtikten sonra öğrendi.

Yale Üniversitesi bu yıl, Windham-Campbell edebiyat ödülü olarak 150 bin doları diğer sekiz yazarla beraber Avustralyalı yazar Garner'a da vermeyi kararlaştırdı.

Fakat Garner, e-posta kutusuna ödülle ilgili gelen mesajın bir şaka olduğunu düşündü.

Avustralya televizyon kanalı ABC'ye konuşan 73 yaşındaki Garner edebiyat ödülünün şaka olmadığını anlayınca 'sandalyeden düştüğünü' söyledi.

Garner, "Bu da neyin nesi şimdi?, dedim. Birileri beni işletiyor herhalde, diye düşündüm" dedi.

Avustralyalı yazar gelen e-postayı silecekti fakat silmeden önce yayıncısını aramayı düşündü ve Windham-Campbell ödülünün 'gerçek olduğunu' yayıncısından öğrendi.

Garner, Avustralya'daki yaşamla ilgili trajediler ve çatışmalar üzerine kurgusal olmayan kitaplarıyla ödüle layık görüldü.

Garner en son yayınlanan 'This House of Grief' adlı kitabında da üç oğlunu kasten otomobilini bir baraja sürüp boğarak öldüren bir babayı yazdı.

Yazarın aynı zamanda çok sayıda romanı da var. Onlardan biri de 1977 yılında yazdığı ve Avustralya edebiyatının klasiklerinden sayılan 'Monkey Grip' adlı kitabı.

Ödülü şaşkınlıkla karşılayan tek yazar Garner değil. Zira bu ödülün başvuru süreci yok.

Yale Üniversitesi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada 'azarların isimsiz olarak değerlendirildikleri ve aday olduklarına dair bilgilendirilmedikleri' belirtildi.

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