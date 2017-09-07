Avustralyalı vekil, çocuk pornosu izleyen eşini yakalattı

Avustralya'da eşi çocuk istismarı görüntüleri izlediği için suçlu bulunan Muhafazakâr partili milletvekili Rachel Carling Jenkins'in açıklamaları olay yarattı. Milletvekili Jenkins'in eşini kendisinin yakalattığını açıklaması Avustralya'da bir numaralı gündem maddesi.

Avustralya, Muhafazakar Parti milletvekili Rachel Carling Jenkins'in çocuk istismarı görüntüleri izlemekten suçlu bulunan eşi ve onun yakalanma hikâyesini konuşuyor.

Bugün kamuoyu karşısına geçen Jenkins, sessizliğini bozdu ve meclis kürsüsünden yaptığı açıklamada eski kocasının mahkûm edilmesinde kendisinin ve oğlunun payı olduğunu ilk kez söyledi.

Muhafazakâr partili kadın vekil, “Bugüne kadar bu konu hakkında sessiz kalmamın tek sebebi, polis soruşturmasına veya adli sürece etki etmemekti. Şimdi bunlar tamamen bitti” diyerek yaşadıklarından bahsetti. Yıllarca eşinin psikolojik sorunları olduğunu bildiğini ifade eden Jenkins eşinin tedaviyi reddetmesi ve davranışlarından şüphelenmesinin ardından bilgisayarını karıştırdığını ifade etti.

Jenkins, Şubat 2016’da oğulları ile birlikte bilgisayarda ‘kapsamlı bir çocuk pornosu görüntüleri koleksiyonu’ bulduklarını söyleyerek, “Gördüklerim karşısında şok geçirdim. Midem bulandı ve gerçek bir sinir krizi geçirdim." dedi. Jenkins, “Eşim ilk olarak benim ve oğlumun ifadeleri üzerine gözaltına alındı” açıklamasını yaptı.

Hürriyet'in haberine göre; Jenkins sözlerine şöyle devam etti, “Şunun anlaşılmasını istiyorum. Şubat 2016’dan önce, eşimin çocuk pornosu görüntüleri bağımlı olduğunu bilmiyordum. Uzun zamandır ruhsal bir sorun yaşadığını düşünüyordum ve ona birkaç defa yardım etme girişimde bulundum… Gary’nin ruhsal bir sorunu yok. Davranışlarının çok daha kötü niyetli bir kaynağı var.”