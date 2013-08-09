Avustralyalı siyasetçi: İslâm bir ülke, Yahudiler de Hz. İsâ'nın takipçileri

Seçim bölgesindeki diğer adayların isimlerini dahî bilmediğini de söyleyen, göçmen karşıtı Tek Millet partisinin adayı Stephanie Banister, Avustralya'nın Chanel 7 kanalına verdiği röportajda yaptığı gaflarlar dolayısıyla Avustralya'nın 'Sarah Palin'i olarak anılmaya başlandı.



27 yaşındaki Banister, "Ben bir ülke olarak İslâm'a karşı değilim ama onların yasaları burada, Avustralya'da kabul görmemeli" dedi.



Hürriyet.com.tr'de yayımlanan habere göre, muhabir İslam'la ilgili görüşlerini detaylandırmasını isteyince Banister, "Avustralyalıların yüzde 2'sinden daha azı helale uyuyor" dedi. Genç siyasetçinin "helal" derken Kur'an-ı Kerim'den bahsettiği sonradan anlaşıldı.



Banister, Yahudiler için de "Onlar haramın emrinde değiller. Kendilerine ait bir dinleri var, İsa Mesih'i takip ediyorlar" diye konuştu.



Banister, Woolworths'ta bir marketteki yiyecek paketlerinin üzerine "Dikkat! Helal gıdalar terörü finanse ediyor" yazılı etiketler yapıştırdığı suçlamasıyla önümüzdeki günlerde "malları tahrip etmek" suçlamasıyla mahkemeye çıkarılacak.



Eğer suçu sabitlenirse, Avustralya Seçim Komisyonu'nun Banister'ı seçim yarışının dışında bırakma ihtimali söz konusu.

