Avustralyalı siyasetçiler, çakma sandıkları Rolexleri Çin'e iade ettiler

Avustralya’da biri eski başbakan üç siyasetçi kendilerine bir Çin yatırım şirketinden hediye edilen saatlerin çakma değil, gerçek Rolex olduğunu fark edince iade ettiler.

Herald Sun Gazetesi’nin haberine göre eski Başbakan Tony Abbott’a, 2013 yılında muhalefetteki Liberal Parti’nin başında olduğu dönemde partisinden iki kişiyle birlikte Çinli makarna kralı Li Ruipeng’in sahibi olduğu Li Guancheng Yatırım Şirketi tarafından poşetler içinde saatler hediye edildi. Siyatçilerin eşleri için de hediye saatler vardı. Liberal Partili Ian Macfarlene, poşette geldiği için saatleri sahte sandıklarını söyledi. Bunun üzerine internette sahte Rolexlerin fiyatına baktığını belirten Macfarlane, hediyeleri parlamentoya kaydettirdi, değerinin ise 300 ile 500Avustralya doları (600 ile bin TL) arasında olduğunu belirtti. Geçen yıl Rolex sahibi bir siyasetçi Macfarlene’nin saatini görerek bunun sahte olduğunu düşünmediğini söyledi. Yeniden parlamentoya durumu bildiren Macfarlane’e saatin hediye olarak kayıtlı olduğu, kullanmasında bir sakınca olmadığı belirtildi. Durumu Abbott ve diğer partili arkadaşına bildirdiğini söyleyen Macfarlene, toplam 250 bin dolar değerindeki saatleri Çinli şirkete iade etme kararı aldıklarını söyledi.