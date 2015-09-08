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Avustralyalı senatörün Suriyeli Aylan hakkındaki sözleri tepkilere yol açtı

Senatör, Avustralya'nın daha fazla mülteci kabul etmesi gerektiğini savunan siyasetçileri, Aylan'ın fotoğrafı üzerinden duygu sömürüsü yapmakla suçladı

08 Eylül 2015 17:30

Avustralyalı bir senatörün, cansız bedeni Bodrum kıyılarına vuran üç yaşındaki Suriyeli Aylan Kurdi ve ailesi hakkındaki sözleri tepkilere neden oldu. Senatör, Aylan’ın görüntüsünün Suriye ve Irak’ta yaşananlarla bir ilgisi olmadığını iddia ederek, Kurdi ailesinin 3 yıldır Türkiye’de yaşadığını ve Aylan’ın babasının, Kanada’da diş tedavisi görebilmek için ailesini tekneye bindirdiğini iddia etti.

Suriyeli Aylan Kurdi (Fotoğraf: DHA-Nilüfer Demir)

Hürriyet’te yer alan habere göre; Liberal Parti'den Senatör Cory Bernardi, parlamentoda yaptığı konuşmada, başta Yeşiller lideri Richard Di Natale olmak üzere, Avustralya'nın daha fazla mülteci kabul etmesi gerektiğini savunan siyasetçileri, Aylan'ın fotoğrafı üzerinden duygu sömürüsü yapmakla suçladı.

Avrupa'ya gelen birçok Suriyeli mülteciyi "fırsatçı" olarak tanımlayan Bernardi, "Bu korkunç görüntünün Suriye ya da Irak'ta son günlerde yaşanan olayların sonucu olmadığı bir gerçek. Bu çocuk ve ailesi üç yıldır Türkiye'de yaşıyordu" dedi.

Avustralyalı senatör, baba Abdullah Kurdi'nin Batı'da daha iyi diş tedavisi görebilmek için ailesinin hayatını riske attığını öne sürdü. Bernardi, "Çocuğun babasının insan kaçakçılarına ödediği para Kanada'dan gönderilmiş. Baba da onları bu tekneye bindirdi ki, kendisi daha iyi diş tedavisi görebilsin" iddiasında bulundu. Bernardi, "Türkiye'de korku içinde değillerdi. Zulüm görmüyorlardı. Tehlike altında da değillerdi" diye konuştu.

 

'Cory gibi birinden ne bekleyebilirsiniz ki?'

 

Bernardi'nin sözleri Avustralyalı diğer siyasetçilerin tepkisine neden oldu. İşçi Partisi'nden Anthony Albanese, "Bu açıklamalar, parlamentomuz için bir utanç kaynağı" dedi. Queensland Milletvekili Ewen Jones ise Bernardi'nin sözlerinin kendisini şaşırtmadığını ifade etti. Jones, "Zaten Cory gibi bir insandan ne bekleyebilirsiniz ki" dedi.

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