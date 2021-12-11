Avustralyalı milletvekillerinden Başbakan Morrison'a çağrı: Assange'ı evine getirin; bu çılgınlığa son verin

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Britanya'da temyiz mahkemesinin ABD'nin Wikileaks kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Julian Assange'ın ABD'ye iade edilmemesi kararına yaptığı itirazı kabul etmesinin ardından Avustralyalı milletvekilleri, vatandaşlarının davasına müdahale edilmesi için Başbakan Scott Morrison'a çağrı yaptı.

The Guardian'a konuşan Avustralyalı Yeşiller lideri Adam Bandt, "Başbakan, Assange'ı eve getirmeli" dedi.

Bandt, "Bir Avustralya vatandaşı savaş suçlarının detaylarını yayımladığı için yargılanıyor ve hükümetimiz oturup hiçbir şey yapmıyor" ifadelerini kullandı.