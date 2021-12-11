Avustralyalı milletvekillerinden Başbakan Morrison'a çağrı: Assange'ı evine getirin; bu çılgınlığa son verin

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Britanya'da temyiz mahkemesinin ABD'nin Wikileaks kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Julian Assange'ın ABD'ye iade edilmemesi kararına yaptığı itirazı kabul etmesinin ardından Avustralyalı milletvekilleri, vatandaşlarının davasına müdahale edilmesi için Başbakan Scott Morrison'a çağrı yaptı.
The Guardian'a konuşan Avustralyalı Yeşiller lideri Adam Bandt, "Başbakan, Assange'ı eve getirmeli" dedi.
Bandt, "Bir Avustralya vatandaşı savaş suçlarının detaylarını yayımladığı için yargılanıyor ve hükümetimiz oturup hiçbir şey yapmıyor" ifadelerini kullandı.
Bağımsız milletvekili Andrew Wilkie de Morrison'a, "Bu çılgınlığa son verin" çarğısında bulundu ve Britanya ile ABD'den Assange'ı serbest bırakmalarını istedi.
Cuma günü hakim Timothy Holroyde, ABD'nin Assange'ın tutukluluğu sırasında tutulacağı koşulları tatmin edici bulduğunu ifade etti. ABD, Assange'ın en yüksek güvenlikli cezaevine koyulmayacağını ve ülkede yargılandıktan sonra suçlu bulunursa cezasını orada çekmesi için memleketi Avustralya'ya gönderileceğini belirtti.
Holroyde, davanın şimdi Westminster Sulh Mahkemesine geri gönderilmesi, oradan da Assange'ın ABD'ye iade edilip edilmeyeceğine dair nihai kararı vermesi için Britanya hükümetine gönderilmesi gerektiğini duyurdu.
ABD, 50 yaşındaki Assange'a Wikileaks'in yayımladığı dosyalar nedeniyle 18 farklı suçlama yöneltiyor.
Britanya'da mahkeme, Assange'ın ABD'de cezaevine girmesi durumunda yüksek ihtimalle intihar edeceğini belirterek Washington'un iade talebini kabul etmemişti.