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Dünya

Avustralyalı kadın siyasetçiye çıplak foto şoku

Sağcı siyasetçi Pauline Hanson’ın 36 yıllık çıplak resimleri eski sevgilisi Jack Johnson tarafından gazetelere satıldı

16 Mart 2009 02:00

Avustralya’da aşırı sağcı siyasetçi Pauline Hanson’ın 36 yıllık çıplak resimleri eski sevgilisi Jack Johnson tarafından gazetelere satıldı.

Fotoğraflarda 19 yaşında olan Hanson, bazı karelerde çırılçıplak. Emekli bir komando eski sevgilisi Johnson, "Arşivimi bilgisayara geçirirken bir arkadaşım bunların para edebileceğini söyledi. Üzgünüm hayatım, böyle olmak zorundaydı" dedi.

Bir dönem Avustralya’nın en güçlü 100 kadınından biri seçilen Hanson’ın, fotoğraflar yüzünden milletvekilliği adaylığı yarışından çekilebileceği öne sürüldü. Kimileri ise bunun Hanson’ın kampanyasına yardımcı olabileceğini, halkın ona sempati duyacağını iddia ediyorlar. Irkçılıkla suçlanan One Nation (Tek Millet) partisini kuran Hanson, Afrikalıların hastalık yaydığını öne sürmüş, Asyalıları aşağılamış, son dönemde ise "Avustralya kültürünü yok eden Müslüman göçmenleri" hedef almaya başlamıştı.

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