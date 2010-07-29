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Spor

Avustralyalı Grella Galatasaray yollarında

Blackburn Rovers'ın, orta saha oyuncusu Vince Grella'yı Galatasaray'a satmaya hazır olduğu iddia edildi.

29 Temmuz 2010 03:00

T24 - Galatasay'ın, Blackburn Rovers'ta oynayan Avustralyalı 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Vince Grella'yı renklerine bağlamasının an meselesi. 

  

İngiltere Premier Lig takımlarından Blackburn Rovers'ın, orta saha oyuncusu Vince Grella'yı Galatasaray'a satmaya hazır olduğu iddia edildi.

Daily Mirror gazetesinde yer alan haberde, Avustralyalı futbolcuyu renklerine bağlamak için bir süre önce de girişimde bulunan sarı-kırmızılı takımın bu kez Blackburn Rovers'a daha iyi şartlarda bir öneri götürdüğü kaydedildi.

Blackburn Rovers'ın 2 milyon sterlin istediği 30 yaşındaki Grella, İngiliz ekibinde 2008 yılından bu yana 32 kez forma giydi.


Blackburn Rovers Jo'yu istiyor


Bu arada 2009-2010 sezonunun 2. yarısında Galatasaray'da kiralık olarak oynayan Brezilyalı forvet Jo için Blackburn Rovers harekete geçti.

Blackburn Rovers'ın patronu Sam Allardyce bonservisi Manchester City'nin elinde bulunan ve City'e 11 milyon sterline gelen Jo'yu renklerine bağlamak için çabaladığı bildirildi.


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