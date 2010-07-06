Avustralyalı bilim adamlarından yeni bir robot

T24- Avustralyalı bilim adamlarının ürettiği Stelarc isimli robot, Avustralya’da bugüne kadar üretilen en gelişmiş robot.



Stelarc, sevimli bir yüze sahip. Robotik kol üzerindeki ekrana yerleştirilmiş siyah gözleri parlak bir ifade taşıyor.



Alıcıları her türlü hareketi algılayabiliyor. Aynı şekilde farklı sesleri ve yüzleri algılayabiliyor, bunların hareket ve mimiklerini taklit edebiliyor.



Batı Sidney Üniversitesi’ndeki mühendislerden ve robotun tasarımcılarından Damith Herath, “Ekranla robotun beynindeki düşünceleri ya da nasıl işlediğini görebiliyorsunuz. Ya da klavyeyi kullanarak ona soru yöneltebiliyorsunuz,” diyor.



Alıcılar sayesinde bilgiyi alan robot bunu beynine iletiyor, beyin de bilgiyi işleyerek robot kola geri gönderiyor. Robotun altı eklemi var, dolayısıyla hareketleri, yürüyüşü daha akışkan ve daha doğal.



Robot, bilgili ve konuşkan. Coğrafya, tarih ve felsefe hakkında geniş bir bilgi dağarcığı var.



Adını, tasarım projesine katkıda bulunan bir sanatçıdan alan Stelarc, küçük gevezelikler yapmayı; örneğin hava durumu hakkında konuşmayı seviyor.



Tasarım ekibi robotun zekasının bazı hayvanlarla aynı düzeyde olduğuna inanıyor. Christian Kroos ise, sadece bir makine olmasına rağmen, robotun bazen insani davranışlar sergilediğine inanıyor.



Kroos, “İnanması güç gelebilir, ama sanki Stelarc bazı insanları diğerlerine göre daha fazla seviyor. O sadece bir bilgisayar programı ama bazen sevmediklerinin yüzüne bile bakmadığını düşünüyorum,” diyor.



Stelarc özellikle yaşlılar ve çocuklar için mükemmel bir yardımcı olabilir. Robota ismini veren ve tasarım ekibinde yer alan sanatçı Stelarc da adaşının geleceğinden umutlu.



Stelarc, adaşının örneğin Alzheimer hastalarına ilaçlarını saatinde alma gibi konularda yardımcı olabileceğini, çocuklara dil öğretebileceğini söylüyor.



Robotlar giderek daha fazla düşünme yetisi kazanıyor. Bu da bazı çevrelerde, robotların gelecekte bağımsız düşünme yeteneklerini insanların istemediği boyutlara taşıyabileceği kaygısını yaratıyor.



Tasarım ekibinden yazılım uzmanı Zheng Zhi Zhang, araştırmacıların bu konuda çok dikkatli olması gerektiğini düşünenlerden.



Zheng, “Şu anda araştırmalar tamamen insanlar tarafından yürütülüyor ve kontrol ediliyor ama yapay zekalar devreye girdikçe, yani robotlar kendileri için yazılımlar geliştirmeye başlayınca, sanırım ben şahsen bundan tedirgin olurum,” diyor.



Ancak şu anda robot Stelarc hiç de tehlikeli görünmüyor. O sadece ‘hayatın anlamı ne’ gibi felsefi konular üzerinde konuşmayı seviyor.



Çoğu insanın bir türlü yanıtını bulamadığı ‘hayatın anlamı nedir’ sorusuna Stelarc’ın verdiği yanıt basit : ‘Meraklı, yaratıcı ve yardımsever olmak’.



Konuşmayı seven robot Stelarc, Avustralya’nın bugüne kadar geliştirdiği en ileri model. Amerika ve Japonya ise akıllı robot konusunda daha önce başarılı örnekler sergilemiş durumda.