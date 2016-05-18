Avustralyalı adam timsahlarla 3 saat boğuştu, sağ kurtuldu

Avustralya'da 72 yaşındaki bir adam 3 saat boyunca kendisine saldıran timsahlarla mücadele etti.

Olay, adamın arkadaşıyla çamur yengeci yakalamak için Avustralya'nın kuzeyindeki Darwin kenti kıyılarında tekneyle açıldığı sırada gerçekleşti.

Timsahlardan biri 3 metre boyundaki tekneyi alabora edince balıkçılardan biri teknenin altında sıkışarak boğuldu.Bunun üzerine suya düşen diğer balıkçı, timsahlara karşı kendisini elindeki ingiliz anahtarıyla savunmaya çalıştı.

Adamın çevresini saran timsahlarla mücadelesi 3 saat sürdü. Kıyıdaki bitkilerin arasına saklanan adam akıntının değişmesiyle karaya çıkabildi.

Çevredeki profesyonel yengeç avcıları adamın çığlıklarını duyarak yardımına koştu. Balıkçılar adamı ve arkadaşının cesedini tekne rampasına taşıdılar. Hava ambulans hizmeti olay yerine varınca adam şiddetli şok ve su kaybı nedeniyle tedaviye alındı.

Hava ambulansı Careflight sözcüsü Ian Badham ismi açıklanmayan adamın sürekli üzerine gelen timsahlar nedeniyle "berbat bir trajedi" yaşadığını söyledi.

Avustralya'da Victoria eyaletindeki Bendigo kentinden gelen iki adam bölgede tatil yapıyordu.

2015 yılında Kakadu'da balık avlama gezisi sırasında bir adamın timsah saldırısında ölmesinden sonra küçük teknelerin tehlikeli olduğu açıklanmıştı.Avustralya'nın kuzeyindeki tuzlu su timsah nüfusunun 100 bin ile 200 bin arasında olduğu tahmin ediliyor.