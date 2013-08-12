Avustralyalı acemi politikacı 'İslam' gafıyla YouTube'da rekor kırdı

Avustralyalı acemi politikacı Stefani Banister'in seçim kampanyasının başlamasıyla bitmesi bir oldu. Fiyaskoyla sonuçlanan kampanyanın nedeni, 27 yaşındaki Banister'in katıldığı televizyon programında ‘İslam’ı bir ülke zannettiğini’ söylemesi oldu. Banister'ın YouTube'a düşen videosu 4 günde neredeyse 500 bin kişi tarafından izlendi.



Avustralyalı iki çocuk annesi politikacı, İslam'ı bir ülke sandı. Stefani Banister adındaki acemi politikacı, bir televizyon kanalına verdiği mülakatta yaptığı gaflarla siyasi kariyerini başlar başlamaz bitirdi. Banister'ın politika kariyeri, sadece 48 saat sürdü.

ntvmsnbc.com'da yayımlanan habere göre Banister, katıldığı televizyon programında, "Bir ülke olarak İslam'a karşı çıkmıyorum. Ama kurallarının Avustralya'da hoş karşılanacağını sanmıyorum" ifadesini kullandı.

Göçmen karşıtı Tek Ulus Partisi'nin adayı olan Banister, "haram" ile "Kuran"ı da karıştırdı. Banister, “Avustralyalılar'ın yüzde 2'sinden daha azı haram'a bağlı” dedi.



Sarah Palin benzetmesi



Acemi politikacı, sadece İslam'la ilgili değil, Yahudilerle ilgili de gaf yaptı. Banister, "Museviler haram'a bağlı değil. Onlar hazreti İsa'ya inanıyor" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.

Stefani Banister, bu sözleriyle ülkede alay konusu olunca 7 Eylül'de yapılacak seçimlerde milletvekili adaylığından çekildiğini duyurdu.

Banister, gaflarıyla 2008'de ABD’de başkan yardımcılığı içim aday olan Alaska eski valisi Sarah Palin'e benzetildi.

Banister'ın röportajı, YouTube'da dört gün içinde yaklaşık 500 bin kişi tarafından izlendi.