-Avustralya'dan Suriye'ye yeni yaptırımlar ANKARA (A.A) - 07.02.2012 - Avustralya Suriye'ye yeni yaptırım kararı aldı. Avustralya Dışişleri Bakanı Kevin Rudd, parlamentoda yaptığı konuşmada, yeni yaptırımların seyahat yasağı ve mali önlemler içerdiğini söyleyerek, yeni yaptırımların Suriye'deki 75 kişi ve 27 teşebbüsü kapsadığını belirtti. Rudd, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın halkının hakları ve refahını tamamen hiçe saydığını söyleyerek, "Esad yönetimi bırakmalı. Esad rejiminin şiddeti sona ermeli" dedi. Avustralya daha önce de 34 Suriyeli yetkiliyle 13 teşebbüse yaptırım uygulamaya başlamıştı. Suriye karar tasarısının BM Güvenlik Konseyi'nden geçmemesinden duyduğu hayal kırıklığını da dile getiren Rudd, bunu uluslararası toplumun Suriye halkına yardımdaki başarısızlığı olarak yorumladı. Rudd, karar tasarısını veto eden Çin ve Rusya'nın, Suriye halkına ve uluslararası topluma Suriye'deki şiddeti sona erdirmek için alternatif planlarını açıklamaları gerektiğini de kaydetti.