T24 LogoT24 Logo
Dünya

Avustralya'dan Suriye'ye yeni yaptırımlar ANKARA (A.A)

07 Şubat 2012 12:34

-Avustralya'dan Suriye'ye yeni yaptırımlar ANKARA (A.A) - 07.02.2012 - Avustralya Suriye'ye yeni yaptırım kararı aldı.  Avustralya Dışişleri Bakanı Kevin Rudd, parlamentoda yaptığı konuşmada, yeni yaptırımların seyahat yasağı ve mali önlemler içerdiğini söyleyerek, yeni yaptırımların Suriye'deki 75 kişi ve 27 teşebbüsü kapsadığını belirtti. Rudd, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın halkının hakları ve refahını tamamen hiçe saydığını söyleyerek, "Esad yönetimi bırakmalı. Esad rejiminin şiddeti sona ermeli" dedi. Avustralya daha önce de 34 Suriyeli yetkiliyle 13 teşebbüse yaptırım uygulamaya başlamıştı. Suriye karar tasarısının BM Güvenlik Konseyi'nden geçmemesinden duyduğu hayal kırıklığını da dile getiren Rudd, bunu uluslararası toplumun Suriye halkına yardımdaki başarısızlığı olarak yorumladı. Rudd, karar tasarısını veto eden Çin ve Rusya'nın, Suriye halkına ve uluslararası topluma Suriye'deki şiddeti sona erdirmek için alternatif planlarını açıklamaları gerektiğini de kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24