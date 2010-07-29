Avustralya'dan İran'a yaptırım kararı

T24- Avustralya Dışişleri Bakanı Stephen Smith, İran'a karşı, aralarında, bu ülkeyle petrol ve doğal gaz sektörlerinde yapılan iş anlaşmalarına sınırlamalar getirilmesinin de bulunduğu yeni yaptırımlar uygulama kararı aldıklarını duyurdu.





İran'ın nükleer programını, "dünyanın önündeki en ciddi güvenlik sorunu" olarak niteleyen Smith,"Avustralya bu yaptırımlar paketini uygulamaya koyarak, İran'ın nükleer programıyla ilgili uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak için uluslararası toplumun yürüttüğü çabaların ön safında yer almıştır" dedi.





Avustralya'nın uygulayacağı yaptırımlarla İran'daki mali ve ulaşım sektörlerindeki 110'dan fazla iş sektörüyle kişilere, seyahat ve mali yasaklar getirilecek. Getirilen yeni yaptırımlarla tüm silah ve füze, nükleer, kimyasal ve biyolojik silah geliştirilmesinde kullanılabilecek. Silahla bağlantısı bulunan bütün materyallerin İran'a satılması da yasaklanıyor.





Gözlemciler, Avustralya'nın ilk kez İran ile petrol ve gaz sektöründe iş bağlantıları kurulmasını yasaklandığına dikkati çekiyor. Avustralya, Avrupa Birliği ile Kanada'nın ardından İran'a, "BM yaptırımlarının dışında yeni yaptırımlar" uygulama kararı alanlar arasında yer aldı.

