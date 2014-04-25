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Dünya

Avustralya'dan havalanan yolcu uçağı kaçırılmak istendi

Virgin Avustralya Havayolları'ndan Endonezya'ya giden yolcu uçağının kaçırılmak istendiği açıklandı

25 Nisan 2014 13:34

Virgin Avustralya Havayolları'ndan Endonezya'ya giden yolcu yolcu uçağından iyi haber geldi. Endonezyalı bir ulaştırma yetkilisinin açıklamasına göre, pilot kokpite bir yolcunun girmeye çalışması üzerine, uçağın kaçırılmaya çalışıldığını bildirdi.

Daha önce yapılan açıklamalarda, uçağın kaçırıldığı belirtilmişti. Endonezya hava kuvvetlerinden Hadi Tjahjanto isimli yetkili, MetroTV'ye yaptığı açıklamada, "Uçağın kaçırıldığı bilgisine ulaştık" demişti.

737-800 tipi uçağın, Avustralya'nın Brisbane kentinden kalktığı açıklanmıştı.

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