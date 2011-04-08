Avustralya'dan Hasdal Cezaevi'ne

T24 - Avustralya Askeri Ataşesi Tankçı Kurmay Albay Murat Ataç, Balyoz davası kapsamında tutuklandı.Hakkında yakalama kararı bulunan ve Türkiye’ye yaklaşık 15 bin kilometre uzaklıktaki Avustralya’nın Kanberra kentinden gelen Albay Ataç, Hasdal Cezaevi’ne gönderildi.



Ataç’ın avukatı, Balyoz planının oluşturulduğu 2003 yılında müvekkilinin henüz öğrenci olduğunu, bu nedenle suçlanamayacağını söyledi. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:





Balyoz Planı davası kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Avustralya Askeri Ataşesi Tankçı Kurmay Albay Murat Ataç tutuklandı.



Türkiye’ye yaklaşık 15 bin kilometre uzaklıktaki Avustralya’nın Kanberra kentinden 20 saati aşkın süren uçak yolculuğunun ardından İstanbul Merkez Komutanlığı’na gelerek teslim olan Ataç, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nde oluşturulan duruşma salonunda, İstanbul 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin karşısına çıktı. İkinci Ergenekon davasında verilen yemek arasında Silivri’ye gelen ve hakkındaki tutuklama kararı mahkeme tarafından yüzüne okunan Ataç, yurtdışında görev yaptığını söyledi. Ataç, “Balyoz Planı” eklerinde isminin yazılmasıyla ilgili avukatının suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti.





O tarihte öğrenci



Ataç’ın avukatı Murat Eltutan, Balyoz planının oluşturma tarihi olan 2003 yılında müvekkilinin Harp Akademeliri’nde kurmaylık eğitiminde olması sebebiyle bu konuda suçlanmasının mümkün olmadığını söyledi. Ataç’ın diğer avukatı Halil Yeşilyurt da müvekkilinin Avustralya’da askeri ataşe olduğunu belirterek, eşi ve küçük çocuğunu orada bırakarak Türkiye’ye geldiğini, yakalama kararının vicahiyeye çevrildikten sonra müvekkilinin serbest bırakılmasını istedi. Yeşilyurt, Ataç’ın görev yaptığı yer nedeniyle delilleri karartma imkanının da bulunmadığını belirtti. Cumhuriyet Savcısı ise tutuklama şartlarının hâlâ devam ettiğini gerekçe göstererek Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren iskat ve görevini tamamen ya da kısmen yapmasına engel olmaya teşebbüs etmekle suçlanan Ataç’ın tutuklanmasını talep etti. Duruşmaya verilen 10 dakikalık aranın ardından mahkeme heyeti, tutuklama şartlarının devam etmesini de gerekçe göstererek Murat Ataç’ın tutuklanmasına karar verdi. Ataç, tutuklanarak Hasdal Askeri Cezaevi’ne gönderildi.





Tutuklu sayısı 162



Böylece tutuklanan sayısı 162’ye yükselirken, hakkında yakalama kararı çıkarılan sadece eski 1’inci Ordu Komutanı emekli Orgeneral Ergin Saygun kaldı.



Öte yandan, Balyoz davasına bakan İstanbul 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi, kalemi de daha önceden cezaevi içinde Ergenekon davalarının yapıldığı ilk mahkeme salonunun bulunduğu binaya taşındı.





