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Ekonomi

Avustralya’dan ekonomiye 7,4 milyar dolar destek

Avustralya, ekonomisini küresel finansal krizden korumak amacıyla ekonomiye 7,4 milyar dolar (10,4 milyar Avustralya doları) destek vereceğini bildirdi.

14 Ekim 2008 03:00

Avustralya, ekonomisini küresel finansal krizden korumak amacıyla ekonomiye 7,4 milyar dolar (10,4 milyar Avustralya doları) destek vereceğini bildirdi.

Başbakan Kevin Rudd, kabinenin üç yıl süreli desteği onaylamasının ardından yaptığı açıklamada, "Küresel finansal kriz yeni, tehlikeli ve zarar verici bir döneme girdi" dedi.

Avustralya'nın gayrisafi yurt içi hasılasının yaklaşık yüzde 1'ini oluşturan ekonomik desteğin büyük bölümünün, 30 Haziran 2009'da sona erecek mali yılda 15,3 milyar dolar olması beklenen bütçe fazlasından karşılanacağı belirtildi.

"Bütçede fazla vermenin amacı zor zamanların üstesinden gelmektir" diyen Rudd, hükümetin bütçe fazlası vermeyi sürdürmeye niyetli olduğunu, büyümeyi ve finansal sistemi desteklemek için gerekli her türlü önlemi alacaklarını söyledi.

Ekonomi Bakanı Wayne Swan da finansal krizin büyüklüğü nedeniyle ekonomiye desteğin gerekli hale geldiğini belirtti. Swan, "dünyanın son iki haftada dramatik biçimde değiştiğini anlamak gerçekten önemli" diye konuştu.

Hükümetin ekonomik desteğinin büyüm bölümü, emekli aylıklarının ve ailelerin refahının, ilk kez ev alacaklara verilecek kredilerinin artırılmasında ve altyapı projelerinde kullanılacak.

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