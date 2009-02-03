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Ekonomi

Avustralya’dan 26 milyar dolarlık teşvik paketi

Avustralya hükümeti, küresel krizden korunmak için 26 milyar dolarlık (42 milyar Avustralya doları) teşvik paketi hazırlıyor.

03 Şubat 2009 02:00

Avustralya hükümeti, küresel krizden korunmak için 26 milyar dolarlık (42 milyar Avustralya doları) teşvik paketi hazırlıyor.

Paketin, 28,8 milyar Avustralya dolarlık kısmının altyapı yatırımları, okullar ve konutlar için kullanılacağı, 12,7 milyar Avustralya dolarının ise düşük ve orta gelirlilere Mart ayında ödenecek nakitten oluştuğu belirtildi.

Hükümet, 2008-2009 yılına ilişkin Kasım ayında yüzde 2 olarak öngördüğü büyüme tahminini de yüzde 1'e çekti.

Öte yandan, Avustralya Merkez Bankası, faiz oranlarını yüzde 1 düşürerek yüzde 3,25 yaptı. Böylece, faiz oranları son 20 yılın en düşük seviyesine indi.

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