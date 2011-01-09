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Dünya

AVUSTRALYA'DAKİ SUDANLILAR OY KULLANMAYA BAŞLADI CANBERRA (A.A)

09 Ocak 2011 10:11

-AVUSTRALYA'DAKİ SUDANLILAR OY KULLANMAYA BAŞLADI CANBERRA (A.A) - 09.01.2011 - Avustralya'daki binlerce Güney Sudanlı, bağımsızlık referandumu için sandık başına gitmeye başladı. Avustralya, İngiltere, Kanada, ABD ve Sudan'a komşu dört ülkede de referandum için oy kullanılabilecek. Avustralya oy kullanma işleminin başladığı ilk yer oldu. Ülkedeki seçim sandıklarının üçünün Melbourne ve Canberra'da kurulduğu belirtildi. Son yıllarda binlerce Sudanlı mülteciyi kabul eden Avustralya'da 30 bin civarında Güney Sudanlı bulunuyor. Bunlardan 9 bininin oy kullanması bekleniyor.

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