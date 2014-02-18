Avustralya'daki mülteci kampında çatışma çıktı: 1 ölü 77 yaralı

Avustralya'ya botlarla gelen mültecilerin gönderildiği Manus Adası'ndaki gözetim merkezinde olaylar çıktı. Çatışmalarda 1 kişi öldü, 77 kişi de yaralandı.

Avustralya Göçmen Bakanı Scott Morrison, Manus Adası'ndaki mülteci kampında çıkan çatışmalarda yaralanan bir kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Mülteci kampındaki çatışmada 77 kişinin de yaralandığı bilgisini veren Morrison, durumu ciddi olan iki yaralının ise Avustralya'ya gönderildiğini belirtti.

Bazı mültecilerin ise, hala kayıp olduğu belirtildi. Avustralya Merkezli Mülteci Eylem Koalisyonu sözcüsü Ian Rintoul da, olayların yerel halkın, merkeze girmeye teşebbüs etmesi üzerine başladığını ileri sürdü. Rintoul, ''Yerel halk merkezin tel örgülerini aşmaya çalıştı, bu arada merkezdekiler tahliye edildi. Papua Yeni Gineliler ve yerel polis mültecilere vahşice ve sistemli olarak saldırdı'' iddiasında bulundu. Rintoul olaylar sırasında silah sesleri duyulduğunu da söyledi.

Kardeşi Manus Adası gözetim merkezinde kalan Pakistanlı Ghulam Murtaza ise, kardeşinin kendisini gece telefonla arayarak şunları aktardığını söyledi: ''Polisler ve halk bizi buradan atmak istiyor, bize saldırıyorlar, yerel halk bize taş atıyor, sopaları ve silahları var, bizi öldürecekler.''

Uluslararası Af Örgütü'ne göre, Manus gözetim merkezinde kalan mülteciler, çok zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor ve aşağılayıcı muameleye tabi tutuluyor. mültecilerden geldikleri ülkeye geri dönmeleri isteniyor.

Yaklaşık 50 bin nüfuslu, Papua Yeni Gine'ye bağlı Manus Adası'ndaki gözetim merkezi 2001 yılında dönemin Avustralya Liberal Parti hükümeti zamanında Başbakan John Howard tarafından yaptırılmış ve kamuoyunda "Papua Yeni Gine Çözümü" olarak adlandırılmıştı.