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Dünya

Avustralya’daki aşırı sıcaklarda yüzlerce yarasa öldü

Avustralya'da pazar günü son 79 yılın en sıcak günü yaşanmıştı

09 Ocak 2018 21:29

Avustralya'nın Sidney kentinde etkili olana aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle yüzlerce yarasa öldü.

Sidney'de geçtiğimiz pazar günü, termometreler 47.3'ü göstermiş, son 79 yılın en sıcak günü yaşanmıştı. Sıcaklık nedeniyle Sydney Uluslararası Tenis Turnuvası'nda  müsabakalar da tatil edilmişti.

Sidney’in bir ilçesi olan Campbelltown’da sıcaklıklar 45 dereceyi geçerken, bölgedeki bir vahşi yaşamı kurtarma derneği, yükselen ısının bir sonucu olarak yaklaşık 400 yarasanın öldüğünü açıkladı. Bazı gönüllüler yarasaları su vererek kurtarmaya çalıştı.

Campbelltown'daki Bushland ve Yaban Hayatı Kurtarmaya Yardım sayfası, yarasaları kurtarma çabalarının resimlerini paylaştı.

Dernek Facebook sayfasında yaptığı açıklamada vahşi yaşamı kurtarma derneği gönüllülerinin de nasıl yardımcı olduklarını yazdı. Açıklamada şöyle denildi:

“Dün gönüllülerimizin çabaları hem kahramanca hem de acı vericiydi. Çok büyük çaba sarf ederek, ulaşılabilir olan yavrulara sıvı sağlamak için yorulmadan çalıştılar. Çok sayıda hayat kurtuldu; ancak, ne yazık ki çoğu da öldü. Dün çoğunlukla yeni doğmuş olan yarasalar öldü ve kaydedilen son veriler sayının binlere kadar çıktığını gösterdi.”

Campbelltown bölge yöneticisi Kate Ryan: “Resmen kaynıyorlar. Bu beyinlerini etkiliyor, tutarsız hale geliyor. Hiçbir gölgeliği olmayan bir kumsalın ortasında durmak gibi düşünün” dedi. (DHA)

 

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