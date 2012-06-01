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Dünya

Avustralya'da zorla evliliğe karşı hukuki savaş

Avustralya parlamentosu kölelikle eş değer tutulabilecek uygulamaları yasaklamaya yönelik yeni kanun düzenlenmesini görüşecek

01 Haziran 2012 13:09

Phil Mercer
BBC Muhabiri

Yeni kanun köleliğin yasal tanımını "evliliğe zorlanmış kişileri" kapsayacak biçimde genişletecek.

Bu bağlamda Avustralya, zorla evlilik ve insan kaçakçılığını kölelik kanunu kapsamında suç ilan etmeye hazırlanıyor.

Hükümet, kanun tasarısının kölelik benzeri uygulamalarla mücadelede etkin bir araç olacağını düşünüyor.

Zorla evlendirme Avustralya’nın "örtülü suçu" olarak adlandırılıyor.

Uygulamanın yaygınlığına dair resmi rakamlar olmadığı halde, hükümet durumun yeni yasa gerektirecek kadar ciddi olduğu kanısında.

Avustralya Adalet Bakanı Nicola Roxon yaptığı bir açıklamada, trajik olarak 19. yüzyılda yaşanan köle ticareti olgusun tamamen ortadan kalkmadığını kaydetti.

Roxon, açıklamasında kölelik ve insan kaçakçılığını “şeytani işler” olarak addediyor.

Kölelik kanunu kapsamında evliliğe zorlamakla suçlananlar yedi, zorla çalıştırmaktan suçlu bulunan kişiler ise 12 yıla kadar hapis cezasıyla yüzyüze kalacak.

Aynı şekilde çoğu yabancılardan oluşan, imalat veya tarım işçisi ya da hizmetçi olarak emek sömürüsüne maruz kalan insanları koruma altına alacak yeni bir kanun da hükümetin gündeminde.

 

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