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Spor

AVUSTRALYA'DA ZAFER VETTEL'İN ANKARA (A.A)

27 Mart 2011 14:46

-AVUSTRALYA'DA ZAFER VETTEL'İN ANKARA (A.A) - 27.03.2011 - Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun açılış yarışı olan Avustralya Grand Prix'sini, geçen sezonun şampiyonu, Red Bull'un Alman pilotu Sebastian Vettel kazandı. Avustralya'nın Melbourne kentinde 5 bin 303 metre uzunluğundaki Albert Park Pisti'nde 58 tur üzerinden koşulan yarışa ilk sırada (Pole position) başlayan Vettel, mücadeleyi 1 saat 29 dakika 30.259 saniyede tamamladı. Alman pilot, geçen sezonu şampiyon bitirerek Formula 1 tarihinde en genç şampiyon olan pilot unvanını elde etmişti. Mücadelede ikinciliği, McLaren'ın İngiliz pilotu Lewis Hamilton elde ederken, yarışın üçüncüsü ise ilk kez podyuma çıkan, Renault'nun Rus pilotu Vitaly Petrov oldu. İki dünya şampiyonluğu bulunan Ferrari'nin İspanyol pilotu Fernando Alonso'nun dördüncü sırada tamamladığı yarışta, Redbull'un Avustralyalı pilotu Mark Webber, damalı bayrağı beşinci sırada görebildi. 2009'un dünya şampiyonu, McLaren'ın İngiliz pilotu Jenson Button da altıncılıkla yetindi.  Ferrari'nin Brezilyalı pilotu Felipe Massa ise yarışta dokuzunculukta kaldı. Brezilyalı Rubens Barrichello (Williams), Alman Nico Rosberg (Mercedes), 7 dünya şampiyonluğu bulunan Alman Michael Schumacher (Mercedes), Fin Heikki Kovalainen (Lotus) ve Venezuelalı Pastor Maldonado (Williams) ise yarışı tamamlayamayan pilotlar oldu. -KLASMANLAR- /* Pilotlar klasmanı:                          Puan ---------------------------------------------------- 1.  Sebastian Vettel (Almanya) Red Bull      25      2.  Lewis Hamilton (İngiltere) McLaren       18      3.  Vitaly Petrov (Rusya) Renault            15      4.  Fernando Alonso (İspanya) Ferrari        12      5.  Mark Webber (Avustralya) Red Bull        10      6.  Jenson Button (İngiltere) McLaren         8       7.  Sergio Perez (Meksika) Sauber             6       8.  Kamui Kobayashi (Japonya) Sauber          4       9.  Felipe Massa (Brezilya) Ferrari           2       10. Sebastien Buemi (İsviçre) Toro Rosso      1       11. Adrian Sutil (Almanya) Force India        0       12. Paul Di Resta (İngiltere) Force India     0       13. Jaime Alguersuari (İspanya) Toro Rosso    0       14. Nick Heidfeld (Almanya) Renault           0       15. Jarno Trulli (İtalya) Lotus               0       16. Jerome d'Ambrosio (Belçika) Virgin        0 Markalar klasmanı:                          Puan ---------------------------------------------------- 1. RedBull - Renault                         35  2. McLaren - Mercedes                        26      3. Renault                                   15      4. Ferrari                                   14      5. Sauber - Ferrari                          10      6. Toro Rosso - Ferrari                       1       7. Lotus - Renault                            0       7. Force India - Mercedes                     0    */    Sezonun ikinci yarışı olan Malezya Grand Prix'si, 10 Nisan Pazar günü TSİ 11.00'de Sepang Pisti'nde koşulacak.

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