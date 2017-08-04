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Dünya
Deutsche Welle

Avustralya'da yolcu uçağına saldırı planı

Avustralya polisi, bir yolcu uçağına bombalı saldırı planladığı gerekçesiyle IŞİD şüphelisi iki kişiyi gözaltına aldı. Zanlılara bomba yapımında kullanılan malzemelerin Türkiye'den postalandığı belirtiliyor.

04 Ağustos 2017 12:09

Avustralya Federal Emniyet Teşkilatı Müdür Yardımcısı Michael Phelan, Etihad Havayolları'na ait bir yolcu uçağına saldırı düzenlemeyi planladığından şüphe edilen iki Avustralya vatandaşının gözaltında alındığını açıkladı.

İki hafta önce gözaltına alınan zanlıların IŞİD bağlantılı radikal İslamcı olduğundan şüphe ettiklerini kaydeden Phelan, zanlıların Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait Etihad Havayolları'na ait yolcu uçağına saldırı plandıklarını ifade etti.

Kardeş oldukları belirtilen zanlıların bugün mahkeme karşısına çıkarılması bekleniyor.

Kıyma makinasına yerleştirilmiş

Yüksek askeri kaliteye sahip el yapımı bombanın bir bavul içindeki et kıyma makinesinin içine yerleştirilerek Etihad Havayolları'na ait, 15 Temmuz'da Sydney'den havalanacak uçağa sokulmasının planlandığı, ancak saldırının zanlı iki kardeş uçağa binmeden engellendiği kaydedildi.

Söz konusu zanlıların yolcu uçağı saldırısının yanı sıra kalabalık bir mekanda zehirli kimyasallarla ikinci bir saldırı düzenlemeyi planladığı vurgulandı.

Malzemeler Türkiye'den yollanmış

Polis, soruşturma kapsamında saldırıda kullanılması planlanan patlayıcıların Türkiye'den postalandığını tespit ettiklerini de belirtti. Zanlıların, bir IŞİD lideri tarafından Türkiye'den gönderilen malzemelerle bombayı yaptıkları kaydedildi.

Avustralya Federal Emniyet Teşkilat Yardımcısı Michael Phelan, saldırı planının arkasında IŞİD'in üst düzey bir üyesinin bulunduğunu düşündüklerini söyledi. Phelan, söz konusu IŞİD'linin iki zanlıya bomba yaparak bir uçağa sokmaları talimatını verdiğini söyledi.

Olayla bağlantılı olarak iki kişinin daha gözaltına alındığı, bu kişilerden birinin serbest bırakıldığı, bir diğerinin de sorgusunun sürdüğü kaydedildi.

Avustralya alarmda

Avustralya'da 2014 yılından bu yana terör saldırısına karşı güvenlik güçleri alarmda. Hükümet terörle mücadele yasalarını sertleştirdi. Yetkililer şimdiye dek çok sayıda saldırının engellendiğini, beş saldırının ise önüne geçilemediğini açıkladı.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/AFP/dpa/HT/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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