Avustralya'da yeni kasırga endişesi

T24 - Avustralya'nın Queensland eyaletinde yetkililer, taşmakta olan Fitzroy nehrinin Rockhampton kentini tahmin edilenden daha hızlı bir şekilde sular altında bıraktığını söylüyor.

Kent sakinleri, teknelerle kurtarılırken, eyalette onbinlerce kişinin evlerini terketmek zorunda kaldıkları bildirildi. BBC Türkçe'de yer alan haber şöyle:



Şu ana kadar bir kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin kayıp olduğu, onbinlerce kişinin de evsiz kaldığı açıklandı.



Öte yandan meteoroloji yetkilileri, yeni bir kasırganın Queensland'de etkili olmasının beklendiğini bildiriyor.



Fransa ve Almanya'nın toplam yüzölçümünden daha geniş bir alanın sellere maruz kaldığı, en az 200 bin kişinin mağdur olduğu tahmin ediliyor.



Sel sularının yer yer dokuz metreye yükseldiği haberleri geliyor.



Rockhampton kentinde havaalanı ve kentin ana otoyolu kapatılırken, belediye başkanı kentin yüzde 40'ının sular altında kalabileceği uyarısında bulundu.



Üst düzey bir yetkili ülkenin İncil'deki efsanevi felaketleri andırır türden bir selle karşı karşıya olduğunu söyledi.



Seller binlerce kişiyi evinden ettiği Queensland eyaletinin Maliye'den Sorumlu Yetkilisi Andrew Fraser, seller yüzenden madencilik, tarım ve turizmin büyük darbe aldığını, sellerin ekonomik faturasının çok yüksek olacağını kaydetti.



En az 20 kentin daha dış dünyayla bağlantısı kesilmiş durumda.



Tarihteki en kötü sel felaketlerinden birini yaşayan Avustralya'nın kuzeydoğusunda binlerce kişi daha evlerini terk etmeye hazırlanıyor.



Felaket bölgesini ziyaret eden Avustralya Başbakanı Julia Gillard'ın helikopteri sel suları nedeniyle Emerald kasabasına iniş yapamadı.



Sel sularının kanalizasyon sistemine zarar vermesi nedeniyle, sağlık risklerinden endişe ediliyor.



Yetkililer, seli takip edecek temizlik ve yeniden inşa faaliyetlerinin milyarlarca dolara malolabileceğini söylüyor.



Queensland eyaletinin Başbakanı Anna Bligh sellerin etkisinin giderilmesi için federal hükümetten yardım istemişti.





