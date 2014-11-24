Avustralya'da yeni doğmuş bebek su kanalında bulundu

Avustralya'nın Sidney kentinde yol kenarındaki atık su kanalında yeni doğmuş bir bebek bulundu.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyan bebeğin annesi, bebeği öldürmeye teşebbüsten sorgu altında.

Yoldan geçen iki bisikletçi tarafından sesi duyulan bebeğin, geçen salıdan bu yana kanalda terk edilmiş durumda olduğu tahmin ediliyor.

Bebeğin ağlamasını duyan bisikletçilerden David Otte "İlk önce kedi yavrusu gibi birşey olabileceğini düşündük. Ancak aşağı inip iyice bakabildiğimizde ne olduğunu duyup anlayabildik" diyor.

Yetkililer erkek bebeğin kanalı kapatan beton kapaklarda bulunan bir delikten aşağı bırakılmış olabileceğini, bunun da bebeğin yaklaşık 2.5 metre yüksekten düşmesi anlamına geleceğini söylüyor.

Hastaneye kaldırılan bebek besinsiz ve susuz kaldığı için tedavi altına alındı.

Polis müfettişi David Lagats bebek bulunduğunda içinde olduğu durumu şu şekilde anlattı: "Bebek kendindeydi ve nefes alıyordu, kanaldan çıkarıldı ve polise verildi. Hastanelerde bebeklere sarılana benzer türde çizgili bir battaniyeye sarılı idi. Göbek bağının da kesilmiş ve bağlanmış olduğunu söyleyebilirim, yani görünen o ki doğduğundan bu yana tıbbi bir müdahalede bulunulmuş."

Fransız Haber Ajansı (AFP) annenin 30 yaşında olduğunu ve polislerin izini bulabilmek için hastaen kayıtlarını araştırıp tek tek kapıları dolaştığını bildirdi. Anne karakolda sorgu altında.