-Avustralya'da yangın BRISBANE (A.A) - 24.08.2011 - Avustralya'nın doğu sahilindeki Logan kentinde, bir evde çıkan yangında 11 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Logan kentinde 13 kişinin yaşadığı 2 katlı evde gece yarısına doğru çıkan yangında ölenlerin 6'sının çocuk olduğunu belirten polis yetkilileri, yüzünde yanıklar olan bir kişinin hastanede tedavi altına alındığını diğerinin ise omuzunda yaralar bulunmasına karşın olay yerinde kaldığını kaydetti. Polis yetkilileri, ölenlerin 2 aileden oluştuğunun belirlendiğini bildirirken, yangın kurbanlarının komşuları yangından etkilenen kişilerin Tongalı olduklarını ve ölen çocukların yaşlarının 3 ile 17 arasında değiştiğini ifade etti. Yangın enkazında bazı insan kalıntılarının bulunmasına karşın bugün henüz enkazdan cesetler çıkarılmadığı ve yangının nedenini belirlemek amacıyla soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.