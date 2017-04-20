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BBC Türkçe

Avustralya'da vatandaşlık şartları sertleşiyor

Avusturalya'ya göç yasalarındaki değişimler sonucu vatandaşlık başvurularının sıkılaştırılacağı açıklandı. Artık 1 yıl değil, 4 yıldır ülkede daimi ikamet etmiş olma şartı aranacak. Adayların ülke değerlerine bağlılığını da ispatlaması gerekecek.

20 Nisan 2017 08:03

Avusturalya Başbakanı Malcolm Turnbull, ülkesine vatandaşlık başvurusu yapmak için getirilen şartların ve prosedürlerin zorlaştırılacağını açıkladı.

Avusturalya'ya vatandaşlık başvurularında İngilizce testlerinin sıkılaştırılacağı ve adaylardan ülke değerlerine bağlılıklarını ispat etmelerinin isteneceği belirtildi.

Vatandaş olmak isteyenler için bir yıl ülkede daimi olarak ikamet etmiş olma kuralı da, dört yıla çıkarılacak.

Avustralya'da iki gün önce yapılan duyuruyla, ülke dışından gelen vasıflı çalışanlara getirilen vize kriterlerinin zorlaştırılacağı ortaya çıkmıştı.

Başbakan Turnbull, bu değişimlerle göçmenlerin topluma daha iyi entegre olmasının amaçlandığını söyledi.

Turnbull, göçmenler için "Avustralya değerlerine bağlılık için taahhütte bulunduklarının farkında olmaları önemli" dedi.

Turnbull, göçmenlerin inanç özgürlüğü ve cinsiyet eşitliği gibi değerlere destek verdiklerini göstermeleri gerektiğini belirtti.

Aile içi şiddete asla müsamaha gösterilmeyeceğini vurgulayan Avustralya Başbakanı, "Kadın ve çocuklara saygı... bu Avustralya değerleri için elzem" diye konuştu.

Avustralya'ya vatandaşlık başvurusu yapacakların bilmesi gereken yeni prosedürler şöyle sıralanıyor:

Avustralya hükümeti Salı günü de bir açıklama yaparak, yabancıların Avustralya'da çalışmasına izin veren vize programının yeniden gözden geçirileceğini duyurmuştu.

Turnbull, bu iki farklı duyurunun da Avustralya'nın "milli menfaatleri" için yapıldığını vurguladı:

"Bizi birbirimize bağlayan değerler, yani hukukun üstünlüğü, özgürlük ve demokrasiye saygı, Avustralya kimliği için temel unsurlar ve vatandaşlık, bunları yansıtmalı."

Adaylara kadın sünneti ve çocuk evlilikleriyle ilgili fikirleri de sorulacak.

Muhalefetteki İşçi Partisi ise, Turnbull'u bu duyuruları siyasi çıkarları için yapıyor olmakla suçladı.

İşçi Partisi'nden Senato üyesi Penny Wong, "Kanunlara uyacaklarına zaten yemin etmiş insanlara, bunlara uyup uymayacaklarını soracak olmanız bana biraz garip geliyor" dedi.

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