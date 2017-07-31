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Dünya

Avustralya'da 'uçak düşürme' şüphesiyle 4 kişi gözaltına alındı

Avustralya’da havalimanlarında güvenlik önlemleri arttırıldı

31 Temmuz 2017 01:06

Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull tarafından yapılan açıklamada, uçak düşürme teşebbüsü ile 4 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Daily Telegraph’ın haberine göre: Avustralya’da yurtiçi seferini yapacak bir uçağı düşürmek isteyen 4 şüphelinin gözaltına alındı. Şüphelilerin gece saatlerinde güvenlik güçleri tarafından Sydney’in banliyölerine yapılan bir operasyonla gözaltına alındığı, ancak kişilerin kimlikleri ve olayın perde arkası hakkında bir açıklama yapılmadığı belirtildi.

Avustralya Federal Polis Teşkilatı Başkanı Andrew Colwin konuyla ilgili, bombalı terör saldırısına hazırlık yapıldığının öğrenildiğini ve federal polis ile iç istihbarat kuruluşlarının desteğiyle anti terör operasyonları başlatıldığını ifade ederken; Avustralya Adalet Bakanı Michael Keenan da, 2014 yılında terör tehdidi seviyesinin yükseltilmesinden sonra, 13 saldırı hazırlığının ortaya çıkarıldığını ve bunların beşinin önlenemediğini söyledi.

Avustralyalılar’ın dikkatli olması gerektiğini de belirten Keenan, yaptığı açıklamada; “Tehlike ilk planda bireysel faillerden kaynaklanmakla birlikte son olay planlı saldırı senaryolarının da hazırlandığını ve bunların son derece tehlikeli olabileceğini göstermektedir.” dedi.

Avustralya’da bir uçağa yapılacak bombalı saldırının hazırlık aşamasında ortaya çıkarılmasının ardından havalimanlarında güvenlik önlemleri arttırıldı.

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