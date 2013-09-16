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Spor

Avustralya'da Türk takımına şike tutuklaması

Türk takımı Southern Stars'ın (Gençlikgücü) antrenörü ve 9 futbolcusu, uluslararası bahis şirketleri ile anlaşarak maçlarda şike yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı

16 Eylül 2013 12:06

Avustralya'da Victoria polisi tarafından düzenlenen operasyonda, 7 puanla ligde son sırada bulunan Gençlikgücü'nün antrenörü Zaya Younan ile 9 oyuncu şike yaptıkları gerekçesiyle tutuklandılar.

Victoria polis şeflerinden Graham Ashton, yaptığı açıklamada, anlaşmalı maçlarda verilen paranın yaklaşık 2 milyon dolar olduğunu, oyunculara ise binlerce dolar ödendiğinin belirlendiğini söyledi. Ashton, olayın Avustralya tarihindeki en büyük skandal olduğunu belirterek, soruşturmanın derinleştirilerek sürdürüldüğünü dile getirdi.

Avustralya Futbol Federasyonu Başkanı David Gallop da futbolda dürüstlüğün her şeyden önemli olduğuna dikkati çekerek, uluslararası bahisleri izleyen Sportradar şirketinden aldıkları bilgileri 24 saat içinde Victoria polisi ile paylaştıklarını, soruşturma ekibiyle sıkı iletişim halinde olduklarını söledi.

Uluslararası bahislerde Southern Stars'ın maçlarına olan büyük ilginin çok dikkati çektiği ve şike iddialarının ortaya atılmasında bu durumun da etkisi olduğu ifade edildi.

 

Çiçek: 'Konuyla bir ilgimiz yok'

 

Gençlikgücü Kulübü Başkanı Ercan Çiçek, yaptığı açıklamada, "Konuyla bir ilgimiz yok. Soruşturmada kulübümüzden hiç kimsenin adı geçmiyor, biz de şoktayız" dedi.

Olayın aydınlatılması için ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Çiçek, şunları kaydetti:

"Biz, bir şey bilmiyoruz. Tarihimiz başarılarla dolu. Kulübümüzün haklarını koruyacağız. Avustralya Futbol Federasyonu ile toplantı yapacağız. Bizim dışımızda gelişen ancak antrenör ve futbolcularımızdan dolayı adımızın karıştığı bu olayla ilgili yetkili kurumlarla temaslarımız sürüyor."

Melbourne'ün Dandenong bölgesinde yaşayan Türkler tarafından 1974 yılında Dingley City Soccer adıyla kurulan kulüp, 2004 yılında ismini Southern Stars olarak değiştirdi. Türkler tarafından Gençlikgücü olarak adlandırılan Southern Stars, 2011 yılından bu yana Victoria Premier Lig'de mücadele ediyor.

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