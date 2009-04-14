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Dünya

Avustralya'da timsahlar korku salıyor

Avustralya'nın kuzey bölgesinde son 1 ay içindeki üçüncü timsah saldırısı yaşandı.

14 Nisan 2009 03:00

Kuzey Avustralya'da son 1 ay içindeki 3'üncü timsah saldırısı yaşandı.

Adelaide Nehri kenarında gezen bir grup insana ve 9 yaşında balık tutan bir çocuğa saldıran timsah, korkulu anlar yaşattı. Daha önce aynı bölgede meydana gelen iki saldırıda ölüm yaşanırken, bu sefer timsahın saldırdığı insanların olayı ufak sıyrıklarla atlatması yüreklere su serpti.

Olayın, yaklaşık 4 hafta önce kurulan ve 5 metre büyüklüğünde bir timsahı kolayca yakalayabilecek tuzağın biraz ilerisinde gerçekleştiği açıklandı.

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