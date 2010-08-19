-AVUSTRALYA'DA TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA KARŞI OPERASYON SYDNEY (A.A) - 19.08.2010 - Avustralya'da polisin terör örgütü PKK'ya karşı üç eyalette operasyon başlattığı bildirildi. Polisin açıklamasında, operasyonun terör örgütlerinin finansmanına ilişkin yürütülen bir soruşturma çerçevesinde yapıldığı, herhangi bir olay ya da terör tehdidine ilişkin olmadığı belirtildi. Polisin, Sydney, Melbourne ve Perth kentlerinde birçok binada arama yaptığı kaydedildi. PKK, Avustralya tarafından da terör örgütü olarak kabul ediliyor.