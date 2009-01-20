Avustralya'da sürpriz yok



Sezonun ilk Grand Slam mücadelesi Avustralya Açık'ta tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal, Belçikalı Christophe Rochus'u 3-0 yenerek ikinci tura yükselirken, bayanlarda 2 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams, Çinli rakibi Yuan Meng'i 2-0'lık sonuçla geçti.



Teniste sezonun ilk ''Grand Slam'' mücadelesi olan 97. Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na, ilk tur maçlarıyla devam edildi.



Melbourne Park kortlarında yapılan, toplam 22 milyon Avustralya Doları ödüllü turnuvada, tek bayanlar ve tek erkeklerin favori isimleri ikinci tura yükseldi.



Pekin-2008'de tek erkekler şampiyonu olduktan sonra, İsviçreli tenisçi Roger Federer'in 4,5 yıllık liderliğini elinden alarak, dünya klasmanında ilk sıraya yerleşen, geçen yılki Avustralya Açık'ta yarı finalde elenen, ancak 4 Roland Garros, 1 de Wimbledon şampiyonluğu bulunan 1 numaralı seribaşı İspanyol tenisçi Rafael Nadal da Belçikalı rakibi Christophe Rochus'u 6-0, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek, ikinci tura çıktı.



Tenis otoritelerince bu turnuvanın favorileri arasında gösterildiği için Roger Federer'in tepkisini çeken, geçen yılki ABD Açık'ın finalisti 4 numaralı seribaşı İngiliz tenisçi Andy Murray de Rumen rakibi Andrei Pavel'in ikinci sette sakatlanması üzerine, hükmen galip sayılarak, tur atladı.



Geçen yılki Avustralya Açık'ta final oynayan, 5 numaralı seribaşı Fransız raket Jo-Wilfried Tsonga da Arjantinli rakibi Juan Monaco'yu 6-4, 6-4 ve 6-0'lık setlerle 3-0 mağlup ederek, gülen taraf oldu.



İspanyol rakibi Pablo Andujar'ı 6-4, 6-1 ve 6-1'lik setlerle 3-0 yenen 6 numaralı seribaşı Fransız Gilles Simon ile Kanadalı rakibi Frank Dancevic'i 6-4, 6-3 ve 7-5'lik setlerle 3-0 mağlup eden 9 numaralı seribaşı James Blake de üst tura yükselen diğer isimler oldular.



TEK BAYANLAR



Tek bayanlarda Avustralya Açık'ta 2003, 2005 ve 2007 yıllarının şampiyonu olan, kariyerinde 1 Fransa Açık (Roland Garros), 2 Wimbledon, 3 de ABD Açık şampiyonlukları bulunan 2 numaralı seribaşı Serena Williams, Çinli rakibi Yuan Meng'i 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek, tur atladı.



Roland Garros ve ABD Açık'ta 1'er kez final oynama şansını yakalayan, 4 numaralı seribaşı Rus tenisçi Elena Dementieva da Alman Kristina Barrois'i 7-6 (4), 2-6 ve 6-1'lik setlerle 2-1 yenerek, yoluna devam etti.



2003 yılında Avustralya Açık'ta final oynayan, 5 Wimbledon, 2 de ABD Açık şampiyonlukları bulunan, 6 numaralı seribaşı ABD'li Venus Williams da Alman raket Angelique Kerber'i 6-3'lük iki setle 2-0 yenmeyi bildi.



2005 Avustralya Açık'ın çeyrek finalisti, 2004 ABD Açık'ın şampiyonu 8 numaralı seribaşı Rus Svetlana Kuznetsova da vatandaşı Anastasia Rodionova'yı 6-2, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek, üst tura çıkmayı başardı.



Geçen yılki Avustralya Açık'ın çeyrek finalisti 9 numaralı seribaşı Polonyalı Agnieszka Radwanska ise Ukraynalı rakibi Kateryna Bondarenko'ya 7-6 (7), 4-6 ve 6-1'lik setlerle 2-1 yenilerek, turnuvaya erken veda etti.

