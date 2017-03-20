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Dünya

Avustralya'da siyasilerin telefon numaraları internette yayınlandı

Avustralyalı siyasilerin büyük bir bölümünün özel telefon numaraları Parlamento Hizmetleri Bölümü'nün sitesinde yayınlandı

20 Mart 2017 22:28

Avustralya'da siyasilerin özel telefon numaralarının yanlışlıkla internette yayınlandığı ortaya çıktı.

Yerel medyada yer alan haberlerde, Avustralyalı siyasilerin büyük bir bölümünün özel telefon numaraları Parlamento Hizmetleri Bölümü'nün (DPS) internet sitesinde 3 aydan uzun süredir yayınlandığı belirtildi.

Siyasilerin telefon faturalarına dair belgelerdeki telefon numaralarının olduğu bölümün silinmediği yalnızca metin renginin beyaz yapıldığı bu nedenle de bu detayların imleçle işaretlendiğinde ya da başka bir sayfaya kopyalanıp yapıştırıldığında görüldüğü ifade edildi.

Ülkenin eski başbakanları Julia Gillard, John Howard ve Paul Keating ile muhalif Avustralya İşçi Partisinin (ALP) lideri Bill Shorten'ın da numaraları yayınlanan siyasilerden olduğu kaydedilirken, Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull'un numarasının yayınlanmadığı aktarıldı.

Sitede kaç siyasinin numarasının ifşa olduğuna dair herhangi bir ayrıntı verilmedi.

Bilgileri siteden kaldıran DPS, numaraların özel bir şirketin parlamentonun telefon ve veri harcamalarına dair hazırladığı raporda yer aldığını açıkladı.

Açıklamada, "DPS, durumdan haberdar olduktan kısa süre sonra söz konusu belgeleri siteden kaldırdı ve durumun soruşturulması için söz konusu şirketle çalışıyor." ifadesi kullanıldı.

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