Avustralya'da sıralama değişti

Formula 1'de sezonun ilk yarışı Avustralya Grand Prix'sinde 3. olan İtalyan Jarno Trulli'ye, güvenlik kriterlerine uymadığı gerekçesiyle 25 saniye cezası verildi.



Uluslararası Motor Sporları Federasyonu (FIA), sezonun ilk yarışının 55. turunda meydana gelen kazanın ardından piste giren güvenlik aracından sonra "sollama" yaptığı gerekçesiyle Toyota'nın İtalyan pilotu Jarno Trulli'ye 25 saniye cezası verildiğini açıkladı. Aldığı 25 saniye cezası nedeniyle üçüncülükten olan İtalyan pilot, 12. sıraya geriledi.



Bu kararla sezonun ilk yarışında pilotlar ve markalar sıralaması değişirken, 4. sırada bulunan McLaren Mercedes'in İngiliz pilotu ve geçen yılın dünya şampiyonu Lewis Hamilton, 3. sıraya yükseldi.



Öte yandan FIA, yarışın 55. turunda Red Bull pilotu Alman Sebastian Vettel ile BMW Sauber pilotu Polonyalı Robert Kubica'nın çarpıştığı kazada, Vettel'i suçlu bularak, Red Bull takımına 50 bin dolar ve Alman pilota da gelecek yarışta (Malezya Grand Prix'si) 10 sıra geriden başlama cezası verdi.



Bu kararların ardından oluşan pilotlar ve markalar sıralaması şöyle:



Pilotlar Sıralaması: Puan:

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1. Jenson Button (İngiltere) Brawn GP 10

2. Rubens Barrichello (Brezilya) Brawn GP 8

3. Lewis Hamilton (İngiltere) McLaren 6

4. Timo Glock (Almanya) Toyota 5

5. Fernando Alonso (İspanya) Renault 4

6. Nico Rosberg (Almanya) Williams 3

7. Sebastien Buemi (İsviçre) Toro Rosso 2

8. Sebastien Bourdais (Fransa) Toro Rosso 1

9. Adrian Sutil (Almanya) Force India 0

10. Nick Heidfeld (Almanya) BMW Sauber 0

11. Giancarlo Fisichella (İtalya) Force India Mercedes 0

12. x-Jarno Trulli (İtalya) Toyota 0

13. Mark Webber (Avustralya) Red Bull 0

14. Sebastien Vettel (Almanya) Red Bull 0

15. Robert Kubica (Polonya) BMW Sauber 0

16. Kimi Raikkonen (Finlandiya) Ferrari 0

17. Felipe Massa (Brezilya) Ferrari 0

18. Nelson Piquet (Brezilya) Renault 0

19. Kazuki Nakajima (Japonya) Williams 0

20. Heikki Kovalainen (Finlandiya) McLaren Mercedes 0



Markalar Klasmanı:

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1. Brawn GP 18 puan

2. McLaren Mercedes 6

3. Toyota 5

4. Renault 4

5. Williams 3

6. Torro Rosso 3

7. Force India Mercedes 0

8. BMW Sauber 0

9. Red Bull 0

10. Ferrari 0



(AA)

