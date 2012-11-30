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Dünya

Avustralya'da sigara paketleri tek tip oldu

Tek tip sigara paketi uygulaması kararı Ağustos ayında onaylanmış, ancak sigara firmaları tarafından karara büyük tepkiler gelmişti

30 Kasım 2012 14:38

Avustralya'da tek tip sigara paketi devri yarın başlıyor. Paketlerde marka logoları bulunmayacak.
 
Avustralya'da sigara paketleri yarından itibaren tek tip olarak satışa sunulacak. Sağlık Bakanlığı, uygulama kapsamında tüm paketlerin tek tip koyu yeşil renk olacağını duyurdu.

Bakanlık, sadece marka isimlerinin farklılık göstereceğini belirtirken, paketlerin üzerinde sigaranın zararlı etkilerini konu alan fotoğrafların yer alacağını ifade etti.
        

Hedef yüzde 10


Sağlık Bakanı Tanya Plibersek, halkın yüzde 50'sinden fazlasının sigara kullandığını ve yeni uygulamayla 2018'e kadar, bu oranı en az yüzde 10 azaltmayı hedeflediklerini açıkladı.
        
Marka logolarının bulunmayacağı paketlerin, sigara endüstrisinde büyük kayba yol açacağı tahmin ediliyor.
        
Tek tip sigara paketi uygulaması kararı Ağustos ayında onaylanmış, ancak sigara firmaları tarafından karara büyük tepkiler gelmişti.
        
Firmalar, tek tip paket uygulamasının, sahte sigara üretimini kolaylaştıracağını iddia ederken, bakanlık sahte sigaraya karşı paketlere özel kodlar yerleştirildiğini söylemişti.
        
Ülkede sigara tüketimini azaltmak için 1976 yılında televizyon ve
radyolarda sigara reklamları yasaklanmıştı.

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