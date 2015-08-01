Avustralya'da şiddetli deprem



"Geoscience Australia" kurumunun verilerine göre perşembe günü meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremi 5.7 büyüklüğündeki bir başka sarsıntı daha izledi.

Depremin merkezi sahilin 100 kilometre kadar açığında saptandı. Derinlik 30 kilometre olarak belirlendi. Bölgede son 80 yılın en şiddetli depremi Gold Coast'tan Bundaberg'e 447 kilometrelik sahil şeridinde hissedildi.

Deprem Queensland eyaletinin başkenti Brisbane'de de yoğun şekilde hissedildi. Depremin ardından tsunami alarmı verilmedi. Can kaybı ve yıkımın olmadığı bildirildi.

Uzmanların ölçümlerine göre Sumatra yakınında Güneydoğu Asya ve Avustralya levhaları her yıl 7 cm'lik bir hızla birbirine yaklaşıyor. Bölge bu nedenle zaman zaman sarsılıyor.

Avustralya'nın kuzeyindeki Papua adası bu hafta içinde 7 büyüklüğündeki bir depremle sarsılmıştı.