Avustralya'da sel felaketi

Avustralya'nın güneyinde ve kuzeyinde günlerdir yağan yağmurun yol açtığı sellerde en az 1 kişinin öldüğü bildirildi.



Yetkililer, sel sularının derinliğinin bazı yerlerde 10 metreyi bulduğunu; yüzlerce kişinin yollarda mahsur kaldığını kaydetti.



New South Wales eyaletinin Lismore şehrinde yaklaşık 5 bin kişinin evlerinden tahliye edildiğini belirten yetkililer, bazı bölgelerde kurtarma çalışmalarının helikopterlerle yapıldığını bildirdi.



Yağmurun beraberinde getirdiği fırtınanın enerji hatlarını koparması sonucu yaklaşık 16 bin kişinin elektriksiz kaldığını belirten yetkililer, sel sularının bazı araçları denize sürüklediğini; dev dalgalar yüzünden limanların kapatıldığını ifade etti.

