T24 LogoT24 Logo
Dünya

Avustralya'da sel felaketi

22 Mayıs 2009 11:21

Avustralya'nın güneyinde ve kuzeyinde günlerdir yağan yağmurun yol açtığı sellerde en az 1 kişinin öldüğü bildirildi.

Yetkililer, sel sularının derinliğinin bazı yerlerde 10 metreyi bulduğunu; yüzlerce kişinin yollarda mahsur kaldığını kaydetti.

New South Wales eyaletinin Lismore şehrinde yaklaşık 5 bin kişinin evlerinden tahliye edildiğini belirten yetkililer, bazı bölgelerde kurtarma çalışmalarının helikopterlerle yapıldığını bildirdi.

Yağmurun beraberinde getirdiği fırtınanın enerji hatlarını koparması sonucu yaklaşık 16 bin kişinin elektriksiz kaldığını belirten yetkililer, sel sularının bazı araçları denize sürüklediğini; dev dalgalar yüzünden limanların kapatıldığını ifade etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24