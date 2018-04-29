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BBC Türkçe

Avustralya'da rehine krizini IŞİD üstlendi

Avustralya'nın Melbourne kentinde Pazartesi günü yaşanan rehine krizini IŞİD üstlendi. Polis kırsal bir alanda Yacqub Khayre adındaki zanlının bir adamı öldürdüğü ve bir kadını apartmanın içinde rehin tuttuğu krizi 'terör saldırısı' olarak ele aldıklarını

29 Nisan 2018 20:30

Avustralya'nın Melbourne kentinde Pazartesi günü yaşanan rehine krizini IŞİD (Irak Şam İslam Devleti) üstlendi.

Avustralya'da polis kırsal bir alanda Yacqub Khayre adındaki zanlının bir adamı öldürdüğü ve bir kadını apartmanın içinde rehin tuttuğu krizi 'terör saldırısı' olarak ele aldıklarını açıkladı.

Polis ile girdiği çatışmada ölen Yacqub Khayre'nin yerel bir televizyon kanalını arayarak IŞİD adına hareket ettiğini söylediği belirtildi.

Saldırıyı IŞİD üstlenirken saldırıya gerekçe olarak Avustralya'nın ABD öncülüğündeki koalisyona verdiği destek gösterildi.

Çatışmalar sırasında ise üç polis memuru yaralandı.

Victoria eyaletinin şef polis komiseri Graham Ashton, zanlı Khayre'nin 2009 yılında başkent Sydney'deki bir askeri kışlaya düzenlenen saldırıdan aklandığını açıkladı.

Khayre'nin 'uzun bir suç geçmişi' olduğunu söyleyen komiser Ashton, geçen yıl başka bir suçtan ötürü hapisten çıktığını söyledi.

Khayre'nin ülke dışından gelen bir emirle hareket ettiğine dair bir bilgiye henüz sahip olmadıklarını ekledi.

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