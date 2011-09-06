-Avustralya'da rehine krizi sona erdi SYDNEY (A.A) - 06.09.2011 - Avustralya'nın Sydney kentinde kızını rehin alan baba gözaltına alındı. New South Wales eyaleti polisinden yapılan açıklamada, sırt çantasında bomba taşıdığını iddia ederek 12 yaşındaki kızını rehin alan babanın gözaltına alındığı bildirildi. Polis, yaklaşık 12 saat süren rehine krizinin ardından küçük kızın ailesine teslim edildiğini ve herhangi bir sağlık probleminin bulunmadığını duyurdu. Yetkililer, 52 yaşındaki babanın üzerinde patlayıcı madde bulunup bulunmadığını açıklamazken, babanın adı ve kızını rehin alma nedenlerine ilişkin de bilgi verilmedi.